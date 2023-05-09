«Вдогонку автоматной очередью отсекли ножки». Какие ужасы испытал Керчь во время ВОВ?

Галина Путинцева, жительница Керчи:

За отличные боевые действия по ведению долговременной обороны немцев на реке Друть объявлена благодарность. Галина Путинцева до сих пор со слезами читает военные документы отца, который геройски погиб, освобождая родину от фашистов во время Великой Отечественной. А ведь прошло уже 80 лет. 1940-е для этой семьи были по-настоящему роковыми. Они лишились жилища, брата Галины забрали в детский дом, а сестру жестоко убили. Галина Путинцева:

Увидели, что немцы прочесывают лес, ищут партизан. Впереди полицаи. Женя, они же увидели их раньше, бежит и кричит: немцы! Саша спрятался под куст от страха, а Женя крикнула и мимо женщин пробежала. Но немцы рядом. Вдогонку автоматной очередью отсекли ножки. Галине тогда не было и года. Эту страшную историю она узнала от матери. Керчанка часто ездит на малую родину, в белорусскую деревню Забережницу, и пытается отыскать информацию о родственниках. Несколько лет назад нашла заброшенную могилу сестры и узнала о судьбе пропавшего двоюродного брата.

Галина Путинцева:

В бою за социалистическую родину верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 5 сентября 1944 года. Похоронен в деревне Гуры. Польская республика. А вот отца, как выяснилось, похоронили в Польше. Галина надеется, что однажды сможет навестить его могилу вместе с детьми и внуками, показать им свою родную деревню.

Нина Ковалева, ветеран Великой Отечественной войны:

Удостоверение на медаль. За победу над фашистской Германией. Сегодня в Керчи ветеранов осталось немного. После оккупации Беларуси немецко-фашистскими захватчиками Нину Ковалеву эвакуировали. Но в 1942 году она отправилась на фронт в числе добровольцев. Тогда ей было 22 года. Работала кочегаром на пароходе, помогала раненым во время битвы в Сталинграде. Нина Ковалева:

Наблюдала за паром и водой – основное, чтобы камера не оголилась от воды, чтобы вода в котле была нормальной и пар. Надо, чтобы три мужика на кочегарке стояли. Или на любой работе, где жидкое топливо, твердое. А у нас две женщины обслуживали всю навигацию. Подвиги прадедов свято чтят потомки. Воспитанники юноармейских отрядов «Керч» часто навещают Нину Ковалеву. Поздравляют с праздниками и помогают по хозяйству. Такая забота очень важна, ведь в этом году ей исполнилось 102 года. А еще школьники с интересом слушают ее рассказы.

Нина Ковалева:

На жидком топливе. Не было там угля. В память о защитниках родины в Керчи установлено порядка 50 мемориалов, но еще многие герои числятся пропавшими без вести. Восстановлением имен павших бойцов занимаются поисковые отряды, чтобы подвиг каждого был вписан в историю.

Анастасия Акопян, корреспондент телеканала «Крым24»:

Керчь освобождали дважды. Первый раз – 30 декабря 1941 года. Но спустя время немцы снова оккупировали город. 11 апреля 1944-го солдаты отдельной приморской армии на вершине горы Митридат водрузили красное знамя Победы. Враг был повержен. В память о тех, кто так и не вернулся домой с полей сражений, здесь установили 24-метровый Обелиск Славы и памятник с именами погибших героев. А в Минск немецкие войска вошли 28 июня 1941 года. Он пережил 1 тысячу 100 дней оккупации. За это время фашисты уничтожили свыше 400 тысяч граждан. Как военнопленных, так и мирных. Город ежедневно подвергался бомбардировкам, но не сдался и выстоял. Память об этом увековечили в центре Керчи у подножья стелы «Городам-героям».

Одна из самых крупных братских могил в Керчи находится у входа в Приморский парк. Здесь похоронено 2 тысячи 700 человек, 14 из них белорусы. Они участвовали в освобождении крупнейшего в Крыму металлургического завода имени Войкова, северо-востока Керчинского полуострова, а также в обороне Аджимушкайских каменоломний.

Людмила Громова заведующая отделом памятников и археологических исследований «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника»:

Трое из этих 14 бойцов, которые захоронены в нашей братской могиле, удостоены различных наград. Один из них – участник боев за завод имени Войкова. Это Романович Николай Тихонович. Погиб 11 ноября 1943 года.