Благотворительный проект «От всей души» дарит заботу ветеранам войны и труда в Минской области

Благотворительный проект «От всей души» продолжает дарить заботу и внимание старшему поколению. На этот раз к доброй инициативе подключились представители Крупской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гости с подарками они отправились к жительнице деревни Красновка Валентине Калиновской. Недавно женщине исполнилось 85 лет. Четверть века она проработала бригадиром на одном из сельхозпредприятий. За свои трудовые заслуги Валентина Арсентьевна награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Валентина Козел, председатель Крупской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК: Проект проходит у нас, как и во всех районах, в нашем тоже. Активно подключились все, не только мы, профсоюзы, но и все организации. Благодарим ветеранов труда, ветеранов войны за труд, поздравляем. Конечно, сладкие подарки.

Валентина Калиновская:

Профсоюзы меня уже в четвертый раз навещают. Спасибо им большое, они уже хорошо меня знают, а я их знаю. Приятно, что не забывают нас.

Сегодня в Крупском районе проживает 11 ветеранов труда, которые награждены орденами и медалями. Каждый из них окружен вниманием и заботой не только в праздничные, но и будние дни.