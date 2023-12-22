Минск получил дополнительные мощности. Вот какие новые технологии появились в энергоснабжении

Современное оборудование и передовые технологии. В 2023 году Минск получил дополнительные мощности. В Ленинском районе ввели в эксплуатацию обновленную подстанцию «Камвольный комбинат», рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Она была построена еще в 1954 году. Сегодня это энергообъект нового поколения. После модернизации подстанции ее суммарная трансформаторная мощность – до 50 мегаватт. Устаревшее оборудование заменили на новое автоматизированное с использованием лучших цифровых технологий. Это позволило втрое сократить площадь объекта и существенно снизить трудовые затраты. Сейчас это подстанция закрытого типа. Все оборудование расположено внутри здания, что обеспечивает защиту от негативных климатических явлений, максимальную безопасность и комфорт для жителей города.

Кипит процесс и в Минских тепловых сетях, предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 50 % жилфонда столицы. Качественная работа в зимний сезон во многом зависит от правильной подготовки.

Андрей Жишко, заместитель директора – главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

У нас на балансе 2 600 километров тепловых сетей, притом разного диаметра (от 50 миллиметров до 1 400 миллиметров). Ежегодно перекладываем сети. В этом году порядка 80-90 километров переложим по истечению года. Это приличная цифра. В последние годы это будет для нас небольшой рекорд.

Также теплоэнергетики ежегодно сокращают срок отключения горячей воды. В 2023 году временной промежуток удалось сократить до 10 дней.