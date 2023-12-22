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Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»

22 декабря 2023 13:41
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Дата, которая изменила все. 1 января 2024 года исполнится 105 лет со дня образования БССР, которая просуществовала почти 73 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как события вековой давности отразились на судьбе суверенной Беларуси, обсуждают сегодня, 22 декабря, в столице. За круглым столом – историки, политологи, ученые, в том числе из России, а также политические и государственные деятели, представители общественных организаций.

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»-1

Некоторые присоединились к дискуссии в режиме конференц-связи. Приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко – его зачитал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Сохранение памяти о важнейших событиях в истории белорусской государственности – главная цель масштабного мероприятия. БССР часто называют молодостью белорусской государственности. Наследие республики стало крепким фундаментом, на котором основана современная Беларусь. А опыт БССР в построении социального государства теперь используют самые успешные страны.

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Историческая наука должна постоянно подпитывать общество новыми изысканиями в этой сфере. Мы в какое-то время подзабыли советское наше прошлое, фактически мы живем и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом. 1 января 1919 года, когда политически организовалась наша страна, можно сказать, что это старт развития белорусов. Это был серьезный период, который позволил нынешнему современному государству мощно стоять на вот этом фундаменте.

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»-7

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:
Без БССР не было бы ни той территории республики, ни того народа, ни тех органов власти, ни тех великих достижений в экономике, культуре и науке, которые были и есть.

Итоги форума будут опубликованы и в дальнейшем использованы при выполнении государственных программ научных исследований.

# Праздничные даты # общество # Игорь Луцкий # Сергей Третьяк

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