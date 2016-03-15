В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» 14-летние школьники страны 15 марта получили паспорта

Новости Беларуси. Ко Дню Конституции приурочен финальный этап акции «Мы – граждане Беларуси». По всей стране 14-летним ребятам в торжественной обстановке вручают паспорта.

Символичной стала церемония в Конституционном Суде Беларуси. Здесь свой главный документ получили активисты, победители олимпиад и спортивных соревнований из Гродненской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Маховик, учащаяся средней школы № 18 Бобруйска:

Я очень горда тем, что появилась в этом здании, в такой торжественной обстановке. Я очень горжусь тем, что побывала здесь и вручили мне паспорт.

Владислав Беляков, учащийся средней школы № 21 Гомеля:

Я считаю, что паспорт – это необычный документ. Это, конечно же, наши новые права и обязанности.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

В современных условиях очень важно формировать личность гражданина, глубоко осознающего ценности Конституции, умеющего в полной мере использовать конституционные права и свободы, ответственно исполнять конституционные обязанности.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БСРМ»:

У нас есть все для того, чтобы динамично развиваться. И в том числе развивать молодежную политику. И вот эта акция – это одна из тех немногих акций, которая направлена на воспитание гражданина, патриота своей страны.

Подобная церемония прошла и в Парламенте. В овальном зале Дома Правительства паспорта получили лучшие учащиеся Минского района.

Патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси» проходит по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи начиная с 2004 года.