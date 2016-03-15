В Гомеле наградили стипендиатов спецфонда Президента Беларуси и облисполкома

Новости Беларуси. В Гомеле наградили молодых и талантливых. Стипендиатов спецфонда Президента Беларуси и облисполкома назвали в торжественной обстановке золоченых залов Дворца Румянцевых и Паскевичей. В 2016 году премию получили 18 человек: художники, музыканты, актеры. Несмотря на юный возраст, их имена уже хорошо известны далеко за пределами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Панова, обладатель поощрительной премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Это заслуга, конечно, педагога, родителей и всех, кто меня поддерживал. Им огромное спасибо.

Алексей Чварков, стипендиат специального фонда поддержки талантливой молодежи Гомельского областного исполнительного комитета:

Получать премии – это, конечно, очень приятно. Чувствуешь себя на уровне. Это стимулирует, конечно, на дальнейшую работу. Это творческий дает толчок.

В Год культуры в Гомеле появится современный концертный рояль. Инструмент высочайшего класса стоимостью свыше миллиарда рублей приобретут за средства специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Планируется, что одними из первых опробовать новые клавиши смогут участники международного фестиваля «Музыка надежды».