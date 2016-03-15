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В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап комплексной боевой проверки

15 марта 2016 10:15
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап комплексной боевой проверки. На дежурство заступили связисты и разведчики, силы специальных операций. Отрабатываются и совершенно новые методы противостояния потенциальным гибридным угрозам.

Под особым контролем – тактическая подготовка. Здесь ставка в первую очередь на командующий состав и внедрение современных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Апробируется новый комплекс передачи данных и принятия решений. Это пик учения, который позволяет мне в реальном масштабе времени ознакомиться с графической частью решения любого командира бригады как на сутки, так и на бой, любого командующего как на сутки, так и на операцию. И в том числе в реальном масштабе времени отдавать указания и наблюдать сам процесс решения, который определил и вырабатывает командующий войсками.

# общество # Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь

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