Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап комплексной боевой проверки. На дежурство заступили связисты и разведчики, силы специальных операций. Отрабатываются и совершенно новые методы противостояния потенциальным гибридным угрозам.

Под особым контролем – тактическая подготовка. Здесь ставка в первую очередь на командующий состав и внедрение современных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Апробируется новый комплекс передачи данных и принятия решений. Это пик учения, который позволяет мне в реальном масштабе времени ознакомиться с графической частью решения любого командира бригады как на сутки, так и на бой, любого командующего как на сутки, так и на операцию. И в том числе в реальном масштабе времени отдавать указания и наблюдать сам процесс решения, который определил и вырабатывает командующий войсками.