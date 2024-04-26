В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля. Аграрии рассказали о работе

В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего же аграриям центрального региона предстоит освоить почти 5 тысяч гектаров. Пройдено более 10 % от плана. По темпам в лидерах Пуховичский район. Здесь высажено более 200 гектаров. Предпочтение отдают сортам белорусской селекции. Ведь при выведении семян учитываются как климатические условия, так и особенности региона. Тему продолжит Ангелина Шигалева.

В Пуховичском районе сельхозпредприятие «Дукора-Агро» к посадке картофеля приступило раньше обычного. Уже 10 апреля вся техника была в работе. Ведь погода позволяла. Ждать не стали, под второй хлеб здесь отведено 800 гектаров. Несмотря на сюрпризы погоды, аграриям удалось преодолеть уже около половины площадей.

Артем Громов, первый заместитель директора сельхозпредприятия«Машпищепрод»:

Перед посадкой мы вносим азотные удобрения, следом культиватор. Он готовит почву на глубину 25 сантиметров. За ним идет сажалка, приобрели. За один проход делает четыре операции. Сначала она готовит почву, сажает вместе с обработкой клубней и формирует гребень.