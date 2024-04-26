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В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»

26 апреля 2024 18:37
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В столице назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024». Ею стала студентка Международного университета «МИТСО» Полина Кислая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»-1

С триумфом участницу поздравил мэр Минска Владимир Кухарев, вручив победительнице нагрудную ленту. Всего за звание первой университетской красавицы боролись 10 студенток. Перед тем как попасть на городской этап, девушки обошли соперниц на состязаниях в родных альма-матер. В финале конкурса участницам предстояло пройти испытания: продемонстрировать навыки ораторского искусства и творческие способности. Не обошлось и без традиционного дефиле в разных нарядах.

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»-4

Полина Кислая, студентка Международного университета «МИТСО»:
Я второй раз участвую в такого плана конкурсах, просто очень огромные знакомства. И в целом сколько было мероприятий и различных мастер-классов – бесценные знакомства.

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»-7

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша главная задача сплотить наших девушек и, конечно, каждой девушке дать возможность раскрыть свой творческий потенциал. Союз молодежи дает уникальную площадку возможностей для того, чтобы не просто представить учреждение образования, но и обрести новых друзей.

Звание первой вице-мисс досталось студентке Академии музыки Анастасии Некрашевич, второй вице-мисс стала Вероника Войтех из БГУ.

# Конкурс красоты # общество # Роман Бондарук # Новости Минска и Минской области

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