В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»

В столице назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024». Ею стала студентка Международного университета «МИТСО» Полина Кислая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С триумфом участницу поздравил мэр Минска Владимир Кухарев, вручив победительнице нагрудную ленту. Всего за звание первой университетской красавицы боролись 10 студенток. Перед тем как попасть на городской этап, девушки обошли соперниц на состязаниях в родных альма-матер. В финале конкурса участницам предстояло пройти испытания: продемонстрировать навыки ораторского искусства и творческие способности. Не обошлось и без традиционного дефиле в разных нарядах.

Полина Кислая, студентка Международного университета «МИТСО»:

Я второй раз участвую в такого плана конкурсах, просто очень огромные знакомства. И в целом сколько было мероприятий и различных мастер-классов – бесценные знакомства.