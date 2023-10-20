В Пуховичах проходит комплексное учение по защите от ЧС

Новости Беларуси. Циклон, снегопад, низкие температуры, ДТП, разлившийся бензин и временное отселение 2 тысяч человек. Такие вводные отработали руководители Пуховичского района и Минского областного звена подсистемы защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорят спасатели, они не могут предусмотреть все чрезвычайные и аварийные ситуации, но должны это компенсировать оперативным реагированием на них. А достигается это четким взаимодействием всех служб. Учения продолжатся сегодня. Службы района отработают нештатные ситуации, связанные с противоэпидемическими мероприятиями, обнаружением неопознанных предметов.