Персонал от Бога. Как центр помощи жертвам ДТП дарит надежду пострадавшим?

Новости Беларуси. Ежегодно сотни человек становятся жертвами ДТП. Последствия зачастую трагичны. За последнее десятилетие автокатастрофы унесли жизни более чем 6 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А выжившие вынуждены бороться с тяжелыми последствиями аварий. Как в центре помощи жертвам ДТП надежда становится реальностью – в репортаже Алины Мычко.

Веселый парень, душа компании. Все надежды на будущее оборвала авария. Шел ливень, Павел Воронин не справился с управлением и выехал на встречку. От столкновения друг погиб на месте, сам парень месяц пролежал в коме. Врачи не давали надежды. Но материнское сердце ее не теряло. Боролись до конца. И Павел не просто очнулся, он может двигаться и даже решает примеры. Правда, пока не говорит – но все впереди. Скоро его ждет операция по восстановлению черепа.

Елена Воронина:

Нам больше некуда ехать, нас никто не хочет брать. Сюда приехали – здесь очень хороший персонал: от санитарок до медсестер и врачей. Все так дружелюбны, что мы почувствовали себя как дома. Меня начали учить все делать: как чистить трахеостому. Очень хорошо, все помогают. Персонал, как говорят: доктор от бога, так и можно сказать, что здесь весь персонал такой. Они с нами вместе переносят эту боль. Каждый сочувствует, радуется.

Надежды не теряет и Дмитрий Вощило. От жены не отходит ни на час. Четыре километра до работы стали для нее роковыми. Автомобиль влетел в дерево. В результате – тяжелейшая черепно-мозговая травма, три сложные операции – и жизнь Марины спасена. Но сознание к ней не вернулось. Дмитрий постоянно разговаривает с женой. Ответа пока нет, но он не отчаивается и надеется однажды услышать голос Марины. Возвращение мамы ждут двое детей.

Дмитрий Вощило:

Когда вот с таким сталкиваешься, ты находишься в какой-то прострации, не понимаешь, как дальше, что будет дальше. Мы в центре уже не в первый раз, и, скажем так, центр нам очень помог особенно первоначально, когда мы сюда попали. Здесь чудесный сам персонал, который относится не просто, а с душой. Они относятся к каждому пациенту, как к своим близким. Это дорогого стоит. В реабилитационный центр за профессиональной помощью приезжают со всех уголков страны. Здесь накоплен большой опыт работы с такими пациентами, как Павел и Марина. Лечение дает многообещающие результаты.

Ирина Сидоренко, заведующая центром помощи жертвам ДТП:

Сегодня у нас в отделении работает два врача: я и еще один доктор. Принцип работы – это мультидисциплинарная бригада, потому что нам неоднократно приходится обращаться за помощью к хирургам, нейрохирургам, офтальмологам, отоларингологам, а также психологам, психотерапевтам. То есть это комплекс врачей, и только бригадой мы можем достичь каких-то успехов.

Сколько бы ни было печальных примеров, список жертв ДТП продолжает пополняться. За последние девять месяцев в Минской области автокатастрофы стали причиной гибели более 100 человек. И около 500 получили тяжелые ранения.

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Водители зачастую нарушают скоростной режим, правила обгона и маневрирования. В результате происходят лобовые столкновения, съезды в кюветы, опрокидывания транспортных средств. Усугубляет последствия еще тот факт, что водители и пассажиры не пристегивают ремнями безопасности, опять же разговор по телефону за рулем. И многие другие действие, которые могут отвлекать водителя от дорожной ситуации.