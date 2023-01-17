В Пружанах нет воды почти двое суток. Что в городе происходит сейчас?

Новости Беларуси. Ни капли воды, зато море терпения. Жители Пружан почти двое суток оставались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аварии ее подачу прекратили во всем 20-тысячном городе. Для людей организовали подвоз питьевой воды, отдельно – для школ и районной больницы. Эти учреждения работали в штатном режиме. ЧП произошло утром 16 января. Сейчас водоснабжение в Пружанах уже восстановлено. Кристина Протосовицкая с подробностями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это утро, как и вчерашнее, в Пружанах началось точно не с чашки бодрящего кофе. Почти в 20-тысячный райцентр полностью приостановили подачу воды. Это мера вынужденная, чтобы аварийным службам наладить работу канализации.

Второй день, когда в кранах ни капли. В Пружанах оперативно организовали 11 мест подвоза питьевой воды. Кто-то запасается 3-5 литрами, те же, кто живет подальше, берут сразу несколько десятков. Пружаны остались без воды! Как спасаются местные жители?

Запасаемся, набираем в бочки. По возможности в колодец ездим в деревню к родителям. Кое-как справляемся. Пока не длительное время, то посильно, возможно справиться.

Каждой цистерны хватает на несколько часов, затем ее оперативно меняют. А вот краны в квартирах уже не помощники.

Воды нет, уже вторые сутки нет воды. Кран пустой. Отец четверых детей Павел Курилович приходит за водой 3-4 раза в день. С дочкой с Софией берут сразу 30 литров из расчета помыться, приготовить и помыть посуду. Не припомнят, чтобы воды в городе не было дольше трех часов.

Детсадовцы временно остались дома, а пять школ Пружан работают в сложившихся обстоятельствах коллапса. В пружанской гимназии учатся почти 400 детей, для них отдельно привозят питьевую воду.

Алла Сомова, директор пружанской гимназии:

Детям в столовой организованы сухпайки. На сегодня все ребята получили бутерброды с колбасой, также булка сдобная и компот, плюс банан. Есть также для осуществления питания воспитанников группы продленного дня запас одноразовой посуды.

Отдельный подвоз воды организовали для центральной районной больницы. Даже в утро аварии все пациенты получили горячий завтрак. Сейчас работа отлажена – любой объем воды в любое время.

Юрий Юзько, главный врач Пружанской центральной районной больницы:

В принципе, объем медицинской помощи не ограничен. Мы людей госпитализируем. Ни одно отделение не закрыто, работает поликлиника. Работаем. Тяжеловато, может быть, непривычно, но, скажем, такие ситуации сплочают коллектив. Более делают дружным, понимаем, что мы делаем одно дело. Нужное дело. Промышленности города – а это молочный, льнозавод и завод радиодеталей – авария не коснулась. Предприятия имеют отдельные каналы подачи воды и очистные. В райцентре оперативно создали штаб по ЧС, к ликвидации последствий аварии подключили специалистов всех служб.

Причиной коллапса стала изношенность насосного оборудования: система перестала сбрасывать стоки в очистные сооружения. Сутки понадобилось специалистам аварийной службы только на то, чтобы откачать сточные воды и получить доступ. После этого они смогли выявить и устранить причину. «Основная проблема устранена». Когда в Пружанах появится вода?