«Даже друг друга не знают». Можно ли вычислить организаторов телефонных мошенников?

Юлия Бешанова, ведущая : Курьеры приходят – живое общение. А кто эти курьеры, кто идет на такой вид заработка, ведь это осознанное? Ему же не говорят, что ты пиццу будешь доставлять и получать за это деньги.

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Как правило, это молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые официально не трудоустроены, ищут себе так называемый заработок, связанный с нетяжелым физическим трудом. Данные объявления о трудоустройстве они находят на различных сайтах, Telegram-каналах, где им предлагают заработок от 100 рублей и выше с целью перевоза из точки А в точку Б различного рода вещей.

Юлия Бешанова:

То есть человек не знает, на что он идет?

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Алексей Машкин:

Нет, ему говорят о том, что ему будет необходимо приехать по адресу, забрать у человека пакет либо вещь и отвезти в другое место – за это вы получаете определенную сумму денег. Как правило, это обговаривается сразу же, в некоторых случаях работодатель так называемый просит скинуть паспортные данные курьера. В случае чего работодатель сам мог обратиться в органы внутренних дел и сообщить о том, что он уже стал жертвой. Получается, курьер присваивает себе деньги, которые он получил у потерпевшего.

Юлия Бешанова:

Я так понимаю, курьеры – это те люди, которых удается задержать, то те самые кол-центры и те люди, которые звонят или, наверное, это даже не они. Как устроена эта схема и насколько реально эту схему разрушить и обезопасить людей?