«Даже друг друга не знают». Можно ли вычислить организаторов телефонных мошенников?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Курьеры приходят – живое общение. А кто эти курьеры, кто идет на такой вид заработка, ведь это осознанное? Ему же не говорят, что ты пиццу будешь доставлять и получать за это деньги.
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Как правило, это молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые официально не трудоустроены, ищут себе так называемый заработок, связанный с нетяжелым физическим трудом. Данные объявления о трудоустройстве они находят на различных сайтах, Telegram-каналах, где им предлагают заработок от 100 рублей и выше с целью перевоза из точки А в точку Б различного рода вещей.
Юлия Бешанова:
То есть человек не знает, на что он идет?
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Алексей Машкин:
Нет, ему говорят о том, что ему будет необходимо приехать по адресу, забрать у человека пакет либо вещь и отвезти в другое место – за это вы получаете определенную сумму денег. Как правило, это обговаривается сразу же, в некоторых случаях работодатель так называемый просит скинуть паспортные данные курьера. В случае чего работодатель сам мог обратиться в органы внутренних дел и сообщить о том, что он уже стал жертвой. Получается, курьер присваивает себе деньги, которые он получил у потерпевшего.
Юлия Бешанова:
Я так понимаю, курьеры – это те люди, которых удается задержать, то те самые кол-центры и те люди, которые звонят или, наверное, это даже не они. Как устроена эта схема и насколько реально эту схему разрушить и обезопасить людей?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
В любой мошеннической схеме участвует не одно лицо.
Юлия Бешанова:
Прямо организованная уже компания?
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Алексей Новаш:
Да, причем идет четкое распределение ролей и при этом важно понимать, общаются участники этой схемы тоже онлайн. То есть они в большинстве случаев даже друг друга не знают. Все общение происходит – наем работников, людей, которые будут выполнять эту черновую работу, – тоже через Сеть.
Алексей Геннадьевич остановился на ситуации с курьерами, это уже конечное звено, которое за какое-то определенное вознаграждение должно забрать денежные средства. Точно так же в этой схеме участвуют лица, которые участвуют в звонках, лица, которые обучают этих людей.
Юлия Бешанова:
Просто поднять трубку и уговорить отдать деньги…
Алексей Новаш:
Да. Тут должна быть достаточно серьезная психологическая подготовка, которая основывается на человеческих чувствах в том, чтобы понять, обмануть и уговорить человека, чтобы он отдал свои средства. Далее в этой схеме могут участвовать и промежуточные звенья, связанные с лицами, которые будут на себя оформлять счета, банковские карты, лица, которые занимаются обменом. Например, наличных денег на криптовалюту или цифровую валюту. Поэтому пресечение такой преступной деятельности даже на стадии тех же курьеров, воркеров, лиц, которые оформляют на себя счета, которых мы задерживаем и привлекаем к ответственности на территории нашего государства, уже играет существенную роль в снижении этой преступной активности. Все-таки эти профилактические мероприятия и практическая работа, связанная с организацией, задержанием и привлечением к ответственности этих лиц, приносят свои плоды и направлены на снижение количества потенциальных жертв в нашем государстве, в Минске в частности.
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