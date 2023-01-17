«Получаем дополнительные сведения». Помогают ли коллеги из других стран в раскрытии телефонных мошенников?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Есть какое-то международное сотрудничество по этой сфере с коллегами из других государств?
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Как правило, да. Есть возможности с коллегами из Российской Федерации, потому что данный вид преступления у них тоже распространен. Где-то получаем дополнительные сведения и обмениваемся опытом в раскрытии данного вида преступлений.
Юлия Бешанова:
Мы уже говорили, что и листовки, и телепередачи, и сюжеты. Мне кажется, уже все возможные виды профилактики мы задействовали, почему люди все равно отдают свои деньги мошенникам? Ведь очень часто, уже после того, как люди обращаются в органы, они говорят, что слышали о таком виде мошенничества.
Алексей Машкин:
Да, в 99 % потерпевших, с которыми мы общались, которые передали деньги, говорили о том, что да, я знала, слышала, читала о данном способе мошенничества, но в тот момент, когда происходит звонок, люди теряются, представляют, что им позвонил близкий человек.
Юлия Бешанова:
То есть чисто психология?
Алексей Машкин:
Да, на этом и построена в принципе беседа, чтобы человек услышал знакомый, как ему кажется, родной голос. Он будет исковеркан, при этом будет пояснение, что у человека разбита губа, сломана челюсть, поэтому он так невнятно разговаривает. После этого берет трубку человек, представляющийся сотрудником милиции либо Следственного комитета, и поясняет, что произошло.
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