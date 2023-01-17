Наталья Кочанова: «Решение о проведении Форума регионов показывает свою эффективность и сегодня»

Противостояние внешним вызовам и угрозам, выход на новый уровень промышленной кооперации, импортозамещение и наращивание экспорта. Это лишь часть тем, которые представлены для повестки предстоящего юбилейного Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет проходить с 26 по 28 июня и станет уже 10-м по счету. В этот раз участники масштабного мероприятия встретятся в Уфе. На крупной деловой площадке будут работать сразу 10 секций.

Тем для диалога белорусов и россиян в 2023 году огромное количество. Говорить участники форума будут об укреплении межпарламентских связей, создании совместных предприятий, презентуют достижения отечественного народного хозяйства. Не обойдется и без завязывания новых контактов. Среди новаций – привлечение к мероприятию молодежи двух стран. На пленарном заседании уже по традиции подведут итоги работы и наметят планы на будущее.

Подробностями предстоящего форума с журналистами 17 января поделились в Совете Республики. Как отметила спикер верхней палаты парламента, Форум регионов – наиболее эффективная форма сотрудничества. Белорусская сторона решительно настроена на подписание новых взаимовыгодных соглашений и договоренностей по его итогам. В 2022 году в рамках форума было подписано 70 контрактов на 2,5 миллиарда рублей. Планы на 2023-й не менее амбициозные.