В проект вложено больше 800 млн долларов. Сколько сейчас зарабатывают в «Великом камне» и какие планы на будущее?

Время отправиться в Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий камень». Тем более на неделе жители Поднебесной отметили Новый год по лунному календарю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что есть повод подвести итоги и заглянуть за будущие горизонты. Сколько зарабатывают в «Великом камне», при чем тут синие горы и как повлияли санкции на крепость белорусско-китайской бизнес-конструкции? Об этом и не только мы поговорили с главой администрации парка Александром Ярошенко.

В китайской философии камень означает силу и стабильность. Этот экземпляр высотой 6 метров установлен здесь неслучайно. Подарок из Поднебесной в честь открытия индустриального парка, который так и назвали – «Великий камень». Хотя, как оказалось, белорусского в этом не меньше. «Великий камень» – самый большой зарубежный проект КНР

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Обратите внимание. Из 15 деревень, которые расположены на территории нашего индустриального парка, одна из них имеет название Великий Камень. Деревня Великий Камень, и название проекта Китайско-Белорусского индустриального парка имеет абсолютно белорусские корни. Это важно. Ольга Коршун, СТВ:

Хотя кажется, что такая философия… Коннотация с китайской философией. Александр Ярошенко:

Совершенно верно. Совпало. Мы предложили. И это было воспринято на ура.

Ольга Коршун:

Место обязывает. Александр Ярошенко:

И Синие Горы – рядом тоже деревня с нашим логотипом коррелируется абсолютно полностью, потому что это было второе, резервное название.

Ольга Коршун:

Все неслучайно.

«Великий камень» занимает почти 12 тысяч гектаров. Это самый большой зарубежный проект КНР, подчеркивает глава администрации парка. Освоено уже 855 гектаров, проложены десятки километров дорог и коммуникаций. Запущены производства. Но…

Ольга Коршун:

Самое главное – чтобы вся эта земля работала, приносила деньги. И я так понимаю, что прибыль какая-то закладывается буквально на каждый квадратный метр земли «Великого камня». Сейчас один квадрат приносит сколько в денежном выражении?

Александр Ярошенко:

Я немножко по-другому. Если говорить вообще в совокупности затрат, пока они не окупились, потому что в этот проект вложено больше 800 миллионов долларов. Это очень большие деньги. Но если говорить про бюджет Республики Беларусь, то мы свои затраты уже окупили, потому что мы затратили больше 37,5 миллиона долларов с момента его освоения. И в настоящее время около 60 миллионов долларов мы уже в бюджет вернули. Несмотря на то, что мы обладаем серьезными льготными политиками. Я приведу такую цифру, что на 1 рубль инфраструктурных вложений с бюджета мы привлекли в эту территорию 8 рублей других участников этого проекта. 1 к 8. И приведу пример в среднем по миру. Обычно такая цифра составляет 1 к 2. Как поменялась наша экспортная логистика?

Ольга Коршун:

Такая интересная карта. Как поменялась наша экспортная логистика? Она вообще поменялась, на нее повлияли эти все мировые встряски? Александр Ярошенко:

Мы не находимся в стороне от тех потрясений, которые происходят, в том числе в мире. Я не скажу, что ничего не изменилось для парка. Конечно, изменилось. Но вместе с тем наши резиденты, которые выпускают продукцию, поставляют ее в 20 стран мира. Это достаточно хорошая география. И мы ожидаем по прошлому году, что экспортная составляющая наших резидентов превысит 100 миллионов долларов. Потому что мы пока в начале пути. Наши проекты начинают развиваться. По большей части мы работаем на нашем Евразийском континенте, где живем, но поставки осуществляются и в другие страны мира. США, Германия, Европа и так далее.

Мы на китайском предприятии по выпуску крупногабаритной техники. И здесь собираются 60-тонные краны. Для нашей страны абсолютно новая технология. Но все на шасси МАЗа, подчеркивает Александр Ярошенко. Это еще один винтик в механизм белорусско-китайского сотрудничества.

Ольга Коршун:

Раньше, мне кажется, мы такое только в фильмах видели или мечтали, чтобы на предприятии по сборке машин было так светло, тепло, чисто и высокотехнологично. Александр Ярошенко:

Я приведу общую цифру. Около 80 % нашей техники, которая производится в парке «Великий камень», это техника пятого, шестого уклада. Это высокотехнологичная техника. Что касается культуры производства, я с вами очень согласен с точки зрения того, что роботизация, новые методы используем мы в том числе в таких машиностроительных комплексах. Это будущее, которое в том числе используется и на белорусских предприятиях. Но мы бы хотели быть определенным образом закоперщиками, то есть давать толчок, чтобы это тиражировалось на все предприятия Республики Беларусь. «В будущем здесь вырастет международный город-спутник» Ольга Коршун:

2022 год стал для вас знаковым. Буквально под занавес, в конце декабря, появился 100-й резидент «Великого камня». Планы на будущее. В этом году. Плюс сколько еще новых компаний ожидаете в «Великом камне»?

Александр Ярошенко:

За прошлый год нам удалось привлечь 19 резидентов. Мы вышли на такую красивую цифру, которую, кстати, и планировали. Мы ориентируемся на то, что мы сохраним тот уровень привлечения инвесторов, который был задан в прошлом году. В этом году мы ориентируемся на привлечение не менее 20 резидентов в парк «Великий камень». Я сразу скажу, что уже сейчас не 100, а 102 резидента. Буквально на днях мы приняли в нашу дружную семью двух инвесторов из Республики Беларусь. Кстати, очень интересные проекты в области выпуска продукции для ветеринарии. А второй проект в области науки, связан с нашими постоянными партнерами из Российской Федерации, в области ядерной энергетики. И мы считаем, что такие именно проекты дают задел на будущее развитие нашей экономики.

Если окинуть взглядом перспективы «Великого камня», то они уходят далеко за горизонт, в будущем здесь вырастет международный город-спутник. Высокотехнологичный, современный, обязательно с приставкой «эко». Но как гласит китайская мудрость, путь в тысячи ли начинается с маленьких шагов.