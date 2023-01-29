Автобусы и целые жилые кварталы. Что Беларусь экспортирует в Калининград?

Совместный товарооборот Беларуси и России может составить 50 миллиардов долларов. Конечно, это еще не 147 миллиардов, как у России и Китая, но и эти цифры рекордные. При этом впервые мы продали в Россию больше, чем купили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, 2022 год заставил понервничать и в Минске, и в Москве. Но зато отработали оперативность принятия решений, минуя кабинетный период проволочек. Детально о сотрудничестве расскажем на примере Калининграда. Образцовое сотрудничество. 80% товарооборота Калининграда со странами СНГ приходится на Беларусь.

Трудности, по сути, забетонировали и без того крепкие отношения между Беларусью и Калининградом. Тот же цемент шел по рельсам, принося транзитной Литве дивиденды, а отныне плывет морем. Сроки, а главное, стоимость тонны на выходе – первое и главное, что нужно, чтобы конкурировать белорусам. Сегодня в Калининграде на морскую линию ставятся новые суда. Найдено решение и по финансовой поддержке так называемого «морского моста».

Максим Елец, представитель холдинга «Белорусская цементная компания» в Калининградской области:

Мы прорабатываем вариант на доставку паромом, который ходит из порта в Усть-Луге в порт Балтийск. Там будет доставка железнодорожными вагонами. И основное, что сейчас проработано руководством холдинга совместно с правительством Калининградской области в лице губернатора, – включение нашей продукции в программу субсидирования. Уже поданы заявки. Первый объем сейчас должен подтвердиться. И будет субсидироваться. Что позволит уменьшить стоимость итоговую нашей продукции в Калининграде.

За стройматериалами в Калининград пришли и наши строительные компетенции – в прибалтийском Гусеве вырос белорусский квартал. Жилье оказалось конкурентоспособным по цене и вошло в федеральную программу по приобретению социальных квадратных метров.

Юрий Остапчик, директор филиала «Брестсжилстрой» в Калининграде:

Мы готовы продолжать инвестиционный проект. Чтобы реализовывать строительные материалы и строительно-монтажные работы, мы заключили договор на аренду земли и готовы построить еще три дома.

Белорусский общественный транспорт на улицах Калининграда – не редкость Нет, не показалось, минские автобусы специально выполнили в кирпичном оттенке. Три миллиона пассажиров перевозят только за месяц, а потому ставка на белорусскую технику сыграет, и не раз.

Владимир Фомин, директор предприятия «Калининград-ГорТранс»:

Сейчас мы смотрим в сторону электротранспорта. У нас есть троллейбусы уже со значительным сроком эксплуатации – больше 10 лет точно. Соответственно, мы рассматриваем различные варианты по обновлению электротранспорта. В том числе возможны и троллейбусы с автономным ходом.

Калининград – это про эклектику вкусов. Причем буквально. Продукты питания здесь из России, Беларуси, Европы и даже Китая. Но за два десятка лет «сделано в Беларуси» сработало лучше многомиллионной рекламы.

Вкусом отличается, и чувствуется качество. Мы люди еще времен СССР, мы помним то качество. И поэтому все, что мы покупаем здесь, – это чудесно.

Галина Леонова, заведующая магазином:

Очень хорошо, у нас молочка – это самое главное. И сыры. Колбасы, можно сказать, это даже не обсуждается. Небольшие палатки превратились в розничную сеть магазинов белорусских продуктов по всему городу. В планах – укрупнить формат и расширить белорусские полки.