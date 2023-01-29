Образцовое сотрудничество. 80% товарооборота Калининграда со странами СНГ приходится на Беларусь

Ольга Коршун, СТВ:

Какими бы заманчивыми не выглядели дальние страны, нет ничего лучше старых добрых партнеров. Это мы о России, конечно. С Москвой сотрудничаем давно – это наш стратегический союзник. И, казалось бы, за несколько десятилетий мы узнали друг о друге если не все, то почти все. Но западные санкции стали триггером для еще большей интеграции.

Совместный товарооборот Беларуси и России может составить 50 миллиардов долларов. Конечно, это еще не 147 миллиардов, как у России и Китая, но и эти цифры рекордные. При этом впервые мы продали в Россию больше, чем купили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, 2022 год заставил понервничать и в Минске, и в Москве. Но зато отработали оперативность принятия решений, минуя кабинетный период проволочек.

А сейчас рассмотрим сотрудничество в деталях и отправимся в Калининград. С этим российским регионом нас связывают буквально близкие отношения. Посмотрите, всего 100 километров, такой узкий, но значимый коридор, за который в 2022-м чуть не разогрелась настоящая битва, когда Литва блокировала поставки в Калининградскую область. Запрет действует и сейчас. С 5 февраля вето коснется и нефтепродуктов. Но даже это не повлияло на степень взаимодействия Беларуси и Калининграда. На родину Канта отправилась и Кристина Протосовицкая, чтобы постичь философию двустороннего сотрудничества и проникнуться атмосферой. Высшие материи – наш следующий репортаж.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Калининград сегодня с трех сторон отрезан от материковой части России недружественными странами. И лишь нейтральные воды Балтики сохраняют связь. Испокон веков империи, не экономя военную силу, рубили себе окна в мир через моря. С тех пор мало что изменилось. Морские порты – самый надежный и единственный канал поставок и отправки грузов.

Самая западная точка России – Калининградская область и ее выход к Балтийскому морю. Сегодня это решение для моря проблем, которые хотели учинить страны Запада. Вопреки ожиданиям, регион не остался в блокаде и не лишился стратегических и потребительских позиций. Многие из которых по-прежнему выгодно доставлять из Беларуси.

Дмитрий Рудченко, советник отделения посольства Беларуси в Калининграде:

Белорусские производители вынуждены поставлять товары через товаропроводящие сети, расположенные в других регионах России. Тенденция на сохранение уровня торговли сохраняется. Эта ситуация, связанная с санкциями, с другой стороны, также открывает перспективные возможности и направления для сотрудничества. Сейчас очень актуальна стала тема импортозамещающих проектов. Автобусы и целые жилые кварталы. Что Беларусь экспортирует в Калининград?

Получать свое от земли – и в этом готовы помочь белорусы. В планах вырастить новые подходы в сотрудничестве в сельском хозяйстве. Закупка техники, комплектующих, белорусская селекция семян и саженцев, а главное – подготовка кадров. Один из самых успешных примеров партнерства и производственной кооперации – компания «Содружество». Это переработка семян рапса на территории нашей страны. А на выходе продукт с высокой добавленной стоимостью, который уже из Калининграда отправляется в разные точки планеты. За пять лет Беларусь и Калининградская область увеличили товарооборот в три раза. И сумма превысила полмиллиона долларов.

Дмитрий Рудченко:

Хочу особо отметить инициативу губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова. Это разработка программ приграничного сотрудничества между Беларусью и Калининградской областью с использованием финансирования Союзного государства. Это сейчас очень актуально, и мы уже приступили к этой работе. Будем надеяться, это придаст дополнительный импульс.

Примерно каждый десятый житель Калининградской области – этнический белорус. Цифра оправдана происхождением: белорусы с российским гражданством, двойным или те, у кого в третьем-четвертом поколении течет белорусская кровь.

Жители города многие из Беларуси. Очень много из Беларуси. У меня невестка из Беларуси, родители ее из Беларуси.

Василий Елец, этнический белорус, бизнесмен:

У нас очень многонациональная область, и я никогда не чувствовал себя ущемленным, что я белорус. Наоборот, даже какая-то гордость. Я всегда отвечаю: я белорус. «Калининградское землячество белорусов» – одна из самых больших этнических диаспор в России. После войны немцев из тогдашнего Кенигсберга переселяли, а в западный регион приезжали советские граждане – белорусы и казахи.

Светлана Зезера, председатель общественного объединения «Калининградское землячество белорусов»:

Люди приехали из Беларуси ставить Калининградскую область, строить ее, отстраивать заново. Многие пустили здесь свои корни, неся здесь культуру Беларуси. Это позволяет людям не забывать, что они родились там, что есть там, в Беларуси. И мы это поддерживаем.