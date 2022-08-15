Первый молодой водитель-трёхтысячник определился на уборочной в Гродненской области

Юрий сам вырос в этих краях и местом работы выбрал родное сельхозпредприятие. Уже через год получил свою первую премию за перевозку зерна, тогда и задал темп своей работе на годы вперед. Вот и в эту жатву Юрий Уланович показывает лучшие результаты в районе. Коллеги говорят: он из тех, на кого всегда можно положиться – умелый и старательный работник.