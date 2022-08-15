Первый молодой водитель-трёхтысячник определился на уборочной в Гродненской области

Новости Беларуси. На уборочной в Гродненской области определился первый трехтысячник среди молодых водителей. Личное достижение у Юрия Улановича из Мостовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На уборочной в Гродненской области определился первый трехтысячник среди молодых водителей. Личное достижение у Юрия Улановича из Мостовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий сам вырос в этих краях и местом работы выбрал родное сельхозпредприятие. Уже через год получил свою первую премию за перевозку зерна, тогда и задал темп своей работе на годы вперед. Вот и в эту жатву Юрий Уланович показывает лучшие результаты в районе. Коллеги говорят: он из тех, на кого всегда можно положиться – умелый и старательный работник.
Юрий Уланович, водитель сельхозпредприятия «Черлена»:
Где-то проезжаю 100 километров, привожу 100, 150, 200 тонн зерна в день. Утром выезжаем рано, стараюсь, приезжаю – уже темно. 3 000 – так получилось, урожай хороший в этом году.
Добавим, в Гродненской области уже пять водителей преодолели планку в 3 000 тонн.