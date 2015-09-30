В преддверии Дня учителя Педагоги из разных уголков Беларуси встретились в минском Дворце профсоюзов

Новости Беларуси. Лучшие наставники страны встретились 30 сентября в столичном Дворце профсоюзов, чтобы подвести итоги работы, поделиться опытом и, конечно, получить заслуженные награды.

Слова благодарности за труд звучали из уст бывших учеников, коллег, представителей Министерства образования и Администрации Президента. Повод – предстоящий профессиональный праздник учителей.

Евгения Кацар, заместитель директора ГУО «Гимназия № 31 Минска»:

Быть учителем – это призвание, это не только профессия, это большое счастье. И я всегда с удовольствием иду на работу. Я рада, что являюсь представителем такой благородной профессии.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Основная стратегия, которая сегодня выбирается, нацелена на одно – на сохранение лучших традиций. Поэтому в том числе и пожелание системе образования сохранить лучшие традиции, сохранить лучших педагогов, лучших профессионалов, которые позволят сделать нам не просто умных ребят, но настоящих граждан, которые будут не просто образованы, но еще и воспитаны, будут составлять настоящее достояние Республики Беларусь.