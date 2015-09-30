Картина «Беларусь. Документальная история» презентован 30 сентября в Минске

Новости Беларуси. Герои и авторы фильма «Беларусь. Документальная история» вечером 30 сентября надели смокинги и вечерние платья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повод обязывает – сегодня день национальной премьеры. Совместный проект Национальной киностудии «Беларусьфильм» и газеты «СБ. Беларусь сегодня» готовился почти полгода. В нем – история становления суверенного государства: люди, события, факты. Эту ленту теперь увидят в большинстве кинотеатров нашей страны.

Галина Адамович, режиссер фильма «Беларусь. Документальная история»:

Фильм скомпонован из очень разных фильмов наших документалистов. И очень интересно посмотреть на то, как изменились герои фильма, потому что даже 20 лет для человеческой жизни – очень много, и для страны, чтобы увидеть прогресс достаточно серьезный на самом деле.

Павел Якубович, главный редактор «СБ. Беларусь сегодня», а втор идеи «Беларусь. Документальная история»:

То, что запечатлели кинодокументалисты в начале 90-х годов, в 20000-е годы, это разительные изменения, когда речь идет об облике наших городов, о лицах людей и иных очень значимых и очень заметных изменениях. Поэтому, как мне кажется, хочется, чтобы зритель подтвердил это. Получилась очень впечатляющая большая картина движения, динамики Беларуси.