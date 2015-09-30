Студенты: Идти на выборы важно, потому что твой голос, возможно, станет решающим

Евгений Шуков, студент БГУ, дизайнер:

Мне 23 года, я мечтаю открыть свою студию по компьютерной графике. Я думаю, что художник может изменить мир, поскольку он создает либо на графическом планшете, либо кистями, карандашами. Сегодня у молодого художника есть шанс стать известным, значимым. Для этого нужно развиваться и, естественно, проявлять себя в различных аспектах социальной жизни: нужно участвовать в конкурсах, нужно выставляться. Я считаю, что идти на выборы важно, потому что твой голос, возможно, станет решающим.

Александра Страшко, художник:

Мне 20 лет. Все мои успехи так или иначе связаны с искусством. Искусство является показателем развитого общество. Если у человека нет проблем, у него есть настроение интересоваться искусством, то это означает, что мы развиваемся. Белорусам есть чем гордиться, есть к чему стремиться. Мои планы связаны с этой страной, так или иначе. Это мои первые выборы. Я иду туда из-за интереса, из-за любопытства и с надеждой, что мой голос на что-то повлияет.