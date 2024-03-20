Очищал от мин поля под обстрелом и прорывал оборону противника. Суханьков Александр. «Незабытые истории»

« Хочу рассказать про своего прадедушку Сашу. О нём очень много говорила моя бабушка, его дочь. Мой прадедушка­­ – Суханьков Александр Фёдорович родился в многодетной семье. В 17 лет он ушёл добровольцем на фронт в звании главного сержанта в РККА, место призыва: Назаровский РВК, Красноярский край, Назаровский район. Моя бабушка часто спрашивала у него, было ли ему страшно и как он решился пойти на фронт добровольно. На что он отвечал, что его воспитывали в духе патриотизма, в трудолюбии и научили оказывать помощь всем, кто в ней нуждался.

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Наша читательница Мишель Вирт Де Джон поделилась историей про своего прадедушку Суханькова Александра Федоровича.

Суханьков Александр Фёдорович был в рядах РККА с июля 1941 года. Принимал участие в окружении и уничтожении группировки противника под Сталинградом, ЮЗФ, Сталинградским, Донским и Центральным фронтах. Получил лёгкое ранение в апреле 1942 года. Награждён медалью «За оборону Сталинграда», медалями «За отвагу». Первую он получил за то, что 26-27 июля 1943 года сделал проходы в минных полях на участке боевых действий 16СП 102СД, разминировал минное поле противника под беспрерывным миномётным и пулемётным огнём, отлично организовал руководство своим отделением. Проделал 2 прохода в минном поле, разминировал минное поле противника, лично сняв 90 мин. Через проходы пропустил 2 батальона нашей пехоты и 3 танка. Второй медалью «За отвагу» его наградили за смелые и решительные действия в бою при прорыве обороны противника в районе населённого пункта «Смидынь» и уничтожение окружённой группировки противника в районе населённого пункта «Морды».

В августе 1944 года получил ранение в ходе проведения операции по разминированию минного поля противника. Его товарищ погиб на мине, а мой прадедушка отправился в госпиталь. Он чудом уцелел. Его мама Евдокия и отец Фёдор ехали на телеге с Сибири всей семьёй в Беларусь, в госпиталь. Отец моего прадедушки умер по дороге. А мама моего прадедушки всегда говорила: «Спасла сына – потеряла мужа».

В 1945 году после выздоровления Суханьков Александр Фёдорович работал председателем колхоза в деревне «Крысы» Гомельской области, а в 1948 году был направлен в Гомель на завод «Гомсельмаш», где проработал до 1988 года. Умер прадедушка в 1992 году, ему тогда было 69 лет».