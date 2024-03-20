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В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими

20 марта 2024 07:04
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Беларусь остается на стыке силовых линий военно-политической напряженности. Адекватная оценка происходящего – в основе совершенствования системы нацбезопасности. В ходе проверки боеготовности Вооруженных Сил продолжаются занятия с призванными из запаса военнообязанными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими-1

На одной из учебных точек проходят тренировки по тактической подготовке. Приемы изготовки к бою и его ведения из окопа призывники изучают под руководством инструкторов. Практикуются в метании учебной гранаты, передвижении во время боя, ведении огня из укрытия.

В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими-4

Реалии боя сейчас стали такие: последние события, связанные с СВО в Украине, во-первых, короткий бой идет – на коротких дистанциях, от 50 до 300 метров. Поэтому сохранение именно передвижения военнослужащего на поле боя: как передвигаться, группироваться, держать оружие. Дальше будем отрабатывать в малых тактических группах, то есть работать «двойками», «тройками», потом в составе отделения, взвода и по нарастающей.

В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими-7

Личный состав также занимается подгонкой обмундирования и средств защиты. Все элементы боевой работы доводятся до автоматизма. Главное – усвоить как можно больше знаний, которые будут полезны для защиты Родины.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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