В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями

Нормотворческая деятельность, военная безопасность, функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Семь законопроектов внесено в повестку очередного заседания депутатов Палаты представителей, которое проходило в Овальном зале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом чтении шло обсуждение проектов законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении. Ключевой в повестке – внесенный главой государства в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Сегодня он принят в первом чтении. Документ направлен на формирование понятного, доступного массива нормативных правовых актов. Среди новелл – исключение необоснованного применения отсылочных норм, усиление пакетного принципа законодательства. Кроме того, предусматривается проведение инвентаризации нормативных правовых актов на системной основе.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Национальное законодательство насчитывало более 170 тысяч нормативно-правовых актов. Это значительный массив. Многие из них были трудночитаемые, дублировали друг друга. Поэтому данный законопроект направлен на обеспечение эффективности, системности, стабильности, доступности и, главное, качества законодательства. Главный посыл законопроекта – законы должны быть простыми и понятными. Не только для правоприменителей, но и для простых граждан. Во втором чтении принят проект закона, который регулирует вопросы обеспечения национальной безопасности и обороны. Документ был оперативно доработан с учетом замечаний, высказанных депутатами, и отвечает всем современным угрозам. Этот законопроект вносит изменения и дополнения в законы «Об обороне», «О военном положении» и в закон «О Вооруженных Силах».