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В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями

05 ноября 2025 10:57
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Нормотворческая деятельность, военная безопасность, функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Семь законопроектов внесено в повестку очередного заседания депутатов Палаты представителей, которое проходило в Овальном зале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями-2

В первом чтении шло обсуждение проектов законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении. Ключевой в повестке – внесенный главой государства в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности».

Сегодня он принят в первом чтении. Документ направлен на формирование понятного, доступного массива нормативных правовых актов. Среди новелл – исключение необоснованного применения отсылочных норм, усиление пакетного принципа законодательства. Кроме того, предусматривается проведение инвентаризации нормативных правовых актов на системной основе. 

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Национальное законодательство насчитывало более 170 тысяч нормативно-правовых актов. Это значительный массив. Многие из них были трудночитаемые, дублировали друг друга. Поэтому данный законопроект направлен на обеспечение эффективности, системности, стабильности, доступности и, главное, качества законодательства. Главный посыл законопроекта – законы должны быть простыми и понятными. Не только для правоприменителей, но и для простых граждан.

Во втором чтении принят проект закона, который регулирует вопросы обеспечения национальной безопасности и обороны. Документ был оперативно доработан с учетом замечаний, высказанных депутатами, и отвечает всем современным угрозам. Этот законопроект вносит изменения и дополнения в законы «Об обороне», «О военном положении» и в закон «О Вооруженных Силах». 

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями-6

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кроме уточнения терминологии, в соответствии с Военной доктриной, которая была принята на Всебелорусском народном собрании, вносится часть новых терминов, новых задач, в частности, в законе «Об обороне». Нападением на Республику Беларусь будет являться акт вооруженной агрессии государства или коалиции государств не только в отношении Республики Беларусь, но и в отношении Союзного государства или государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности.

Также сегодня депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Пакистаном о реадмиссии. На рассмотрении находится также договор с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. 

# Геннадий Лепешко # Марина Ленчевская # Палата представителей # Закон # Государственная политика

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