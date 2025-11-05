Лукашенко заслушал доклады глав Комитета госконтроля и МВД

Александр Лукашенко сегодня, 5 ноября, заслушал доклады председателя Комитета госконтроля Беларуси и министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко сегодня, 5 ноября, заслушал доклады председателя Комитета госконтроля Беларуси и министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Герасимов доложил о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли. Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля глава государства. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.
Вторая тема разговора главы государства с председателем КГК – эффективное использование земель и госимущества. Доложено Президенту также было о проверке выполнения поручения по долгостроям.
Александр Лукашенко также заслушал доклад министра внутренних дел Беларуси. На повестке – вопросы внутренней безопасности и правопорядка. Иван Кубраков доложил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию преступлений прошлых лет – резонансным, а также преступлениям, которые находятся на контроле Президента.
Еще одна тема – противодействие киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %. Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста.
В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.
Важная тема доклада – вопросы дорожной безопасности. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. В том числе Президенту доложено по результатам проведенной работы после изменения правил ПДД. Главу государства интересовало, как население относится к изменениям законодательства в сфере обеспечения дорожной безопасности, особенно что касается средств персональной мобильности. Иван Кубраков также доложил главе государства о статистике и оперативной обстановке по теме миграции.
Все подробности – в следующем выпуске новостей.