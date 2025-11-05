Лукашенко заслушал доклады глав Комитета госконтроля и МВД

Вторая тема разговора главы государства с председателем КГК – эффективное использование земель и госимущества. Доложено Президенту также было о проверке выполнения поручения по долгостроям.

Василий Герасимов доложил о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли. Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля глава государства. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.

Александр Лукашенко также заслушал доклад министра внутренних дел Беларуси. На повестке – вопросы внутренней безопасности и правопорядка. Иван Кубраков доложил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию преступлений прошлых лет – резонансным, а также преступлениям, которые находятся на контроле Президента.

Еще одна тема – противодействие киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %. Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста.

В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.