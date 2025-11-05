Психолог: государство с низким уровнем экономики воспринимается лёгкой добычей
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Современный мир чем-то напоминает глобальную игру в шахматы, где приз за победу в партии – это власть. В самом стремлении управлять и организовывать государственный быт, утверждая за страной место получше нет ничего странного и зазорного. Ведь по своей природе человек склонен планировать и пытаться выстраивать жизненный хаос в систему. На бытовом уровне психологически зрелый человек способен справляться самостоятельно с обустройством комфорта в жизни. Но когда речь заходит про коллективный быт, люди, как правило, выбирают лидера, доверяя ему процесс управления. Тут я не открою Америку, сказав, что миром всегда кто-нибудь управлял. Одни были готовы взять в руки власть, другие стремились отдать ее лидеру. Но основная задача всегда была в том, чтобы как можно дальше уйти от тревоги хаоса и прийти к комфорту.
По изначальной задумке президент должен представлять интерес граждан. Потому принятие правил глобальной партии в шахматы – это необходимый аспект его президентской работы. Впрочем, как и сама чувствительность к существующим мировым правилам и тенденциям. В противном случае – встроиться в политические круги на достойном уровне не получится, с интересами граждан при слабом лидере на мировой площадке считаться не будут. Избиратели это чувствуют.
Алена Дзиодзина:
Адекватное общество, приходя на выборы, голосует за того кандидата, кто в их представлении сможет и управлять государством, и встроиться в мировую систему так, что чтобы поддерживать качество жизни граждан своей страны в самую первую очередь. На сегодняшний день думать о прибыли – это в числе основных правил организации благополучного быта населения стран.
«Когда есть экономика, вряд ли будет война. Вряд ли это государство будет воевать. Но если нет экономики – беда», – констатировал Александр Лукашенко во время одной из недавних рабочих поездок. Потому как, с одной стороны, в числе первопричин начинать войну выступает нужда. Поскольку человек в дефиците склонен к агрессии. Он больше чувствителен к провокациям, чем человек в достатке.
С другой стороны, зачем проявлять воинственность, когда не запущен процесс выживания и можно позволить себе жить спокойно? Это аспект социальных ценностей.
Третий аспект возникновения войн между странами – государство с низким уровнем экономики воспринимается легкой добычей со стороны других политических игроков, кто склонен приходить и угнетать тех, кто им показался слабее.
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