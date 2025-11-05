От водоочистки до благоустройства – в каких направлениях будут сотрудничать Беларусь и Казахстан?

Отношения Беларуси и Казахстана носят характер стратегического партнерства и развиваются по восходящей. Это было подчеркнуто на встрече премьер-министров двух стран сегодня, 5 ноября, в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношения Беларуси и Казахстана носят характер стратегического партнерства и развиваются по восходящей. Это было подчеркнуто на встрече премьер-министров двух стран сегодня, 5 ноября, в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Турчин, общаясь со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, отметил, что, несмотря на разделяющее нас расстояние, для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди стран СНГ после России, а это значительные цифры. Объем взаимной торговли между нашими странами стабильно высок, но мы можем достичь еще большего – подчеркнул белорусский премьер.
Стороны обсудили возможные направления для углубления сотрудничества. Ставка – на промышленную кооперацию. На территории Казахстана будут локализованы совместные с Беларусью производства. Особое внимание – региональному сотрудничеству.
Премьер-министры Беларуси и Казахстана провели переговоры.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Команда, которую мы привезли, уже дощупала и договорилась по реализации крупных проектов и производств на нашей территории, территории Казахстана – от водоочистного оборудования, водоподготовки и завершая даже благоустройством крупных населенных пунктов.
Визит правительственной делегации в Казахстан является официальным. Деловую часть переговоров предваряла памятная церемония. Премьер-министр Беларуси возложил венок к Монументу защитникам Отечества в Астане, посвященному мужеству, героизму и преданности военных Казахстана. Официальный визит правительственной делегации в Астану завершен. Стороны приступают к реализации достигнутых договоренностей.