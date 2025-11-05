От водоочистки до благоустройства – в каких направлениях будут сотрудничать Беларусь и Казахстан?

Отношения Беларуси и Казахстана носят характер стратегического партнерства и развиваются по восходящей. Это было подчеркнуто на встрече премьер-министров двух стран сегодня, 5 ноября, в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, общаясь со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, отметил, что, несмотря на разделяющее нас расстояние, для Беларуси Казахстан является важнейшим экономическим партнером, вторым по товарообороту среди стран СНГ после России, а это значительные цифры. Объем взаимной торговли между нашими странами стабильно высок, но мы можем достичь еще большего – подчеркнул белорусский премьер.

Стороны обсудили возможные направления для углубления сотрудничества. Ставка – на промышленную кооперацию. На территории Казахстана будут локализованы совместные с Беларусью производства. Особое внимание – региональному сотрудничеству.