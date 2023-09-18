«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!

Они профессионально управляются с чужими детьми.
Они профессионально управляются с чужими детьми.
Могу быть авторитарной.
Голос немного могу повысить.
Ой, ребята!
Я вся звезда.
Но в этот раз они должны утереть нос не малышам, а друг другу.
Какая-то высокомерная дама.
Даже немного ноги потрясывались.
Еще бы фыркнула. Все внимание было на меня.
И отправиться на свидание со своими страхами.
– Какой-то лес.
– Какие-то непонятные здания.
– Мы будем строить шалаш.
Чтобы побороться за 10 тысяч белорусских рублей!
Степлера два, ножниц двое. Что будем делать?
Мне все равно, что сделают другие.
Кто дойдет до финала?
– Я не могу.
– Вперед и с песней!
– Быстрее, быстрее!
– Я и так быстро.
– Полетели.
– Нет!
Узнаем в новом реалити-шоу «Есть девчонка одна». Не пропустите премьеру! 7 октября в 18:50 на телеканале «Россия-Беларусь».