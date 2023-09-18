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«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!

18 сентября 2023 10:33
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Они профессионально управляются с чужими детьми.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-1

Могу быть авторитарной.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-4

Голос немного могу повысить.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-7

Ой, ребята!

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-10

Я вся звезда.

Но в этот раз они должны утереть нос не малышам, а друг другу.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-13

Какая-то высокомерная дама.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-16

Даже немного ноги потрясывались.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-19

Еще бы фыркнула. Все внимание было на меня.

И отправиться на свидание со своими страхами.

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-22

– Какой-то лес.
– Какие-то непонятные здания.
– Мы будем строить шалаш.

Чтобы побороться за 10 тысяч белорусских рублей!

Степлера два, ножниц двое. Что будем делать?

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-25

Мне все равно, что сделают другие.

Кто дойдет до финала?

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-28

– Я не могу.
– Вперед и с песней!

Быстрее, быстрее!
Я и так быстро.
Полетели.
Нет!

«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!-31

Узнаем в новом реалити-шоу «Есть девчонка одна». Не пропустите премьеру! 7 октября в 18:50 на телеканале «Россия-Беларусь».

# Проекты СТВ # общество # Фотофакт

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