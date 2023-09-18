«Есть девчонка одна». Старт нового суперпроекта на белорусском ТВ. Осталось совсем чуть-чуть!

Они профессионально управляются с чужими детьми.

Но в этот раз они должны утереть нос не малышам, а друг другу.

Я вся звезда.

Даже немного ноги потрясывались.

Еще бы фыркнула. Все внимание было на меня.

И отправиться на свидание со своими страхами.