В последний день зимы «Студия хорошего настроения» поздравила с днем рождения белорусов, родившихся 29 февраля!

Новости Беларуси. День рождения – важное событие в жизни любого человека. И вы только представьте, если бы он каким-то образом исчез из календаря? Что тогда? Так случилось и с нашей героиней. А всё потому, что родилась она 29 февраля. И свой день рождения встречает лишь раз в четыре года.

Людмила Млявая:

В этом году его нет. По паспорту нет. Но на самом деле, буду его отмечать. Не так шикарно, как раз в четыре года, но как-то хоть отмечу. Самых близких и родных приглашу.

Из-за того, что от дня рождения до дня рождения проходит целых четыре года, Людмила ждёт наступления 29 февраля, как чуда!

Людмила Млявая:

Когда его долго нет, мне на самом деле кажется, что у меня его и нет. И когда он наступает раз в четыре года, думаешь: всё – это день чудес, какой-то праздник! Обалденный! И сегодня все мечты сбудутся! И, кстати, чем больше я так думаю, тем чаще они сбываются!

От нечастого дня рождения есть и кое-какие плюсы: подарки получаешь такие, что хочется сказать «Вау!».

Близкие Людмилы пытаются сделать так, чтобы и в конце зимы, и вначале весны она была окружена вниманием!

Людмила Млявая:

Мне пять исполнялось. Как раз не было Дня рождения, и мы отпраздновали и 28, и 1. Так что мне везёт даже иногда.

В один день с Людмилой, правда, на несколько лет раньше родился и этот молодой человек. Свой последний настоящий День рождения он праздновал 2 года назад.

Андрей Гладкий:

Я всегда отмечаю его 28. Когда выходит, 29 число. Почему я отмечаю его 28?Родился я в феврале месяце, а не в марте. Зимой, а не весной. Поэтому я считаю нужным отмечать его 28 февраля.

29 февраля особая дата в жизни Андрея. И презенты в этот день парень получает также особенные. Он до сих пор вспоминает, как в детстве родители порадовали его мотоциклом, который стал самым любимым и памятным подарком.

Сейчас парень вырос, но желание отмечать день рождения как-то по-особенному осталось!

Андрей Гладкий:

Ещё я знаю, что для таких людей в Германии существует специальное заведение. Каждый желающий, кто родился в этот день, может прийти 29 февраля и отдыхать там абсолютно бесплатно.

По статистике, в мире около 4 миллионов человек были рождены 29 февраля. Есть среди них немало известных людей: итальянский композитор Джоаккино Россини, советская актриса Ирина Купченко, украинский комик Владимир Комаров, а также олимпийский чемпион и бывший тренер белорусских гандболистов Сергей Бебешко.

Юля Васильева в этом году также осталась без Дня рождения. Но это вовсе не значит, что и праздновать его девушка не собирается.

Юлия Васильева:

Свой день рождения я отмечаю обычно 1 марта. Мои любимые друзья начинают поздравлять меня уже в 00:00 1 марта. Каждый день я принимаю поздравления от родных, близких, от друзей.

Уже само ожидание 29 февраля становится для Юли настоящим праздником!

Юлия Васильева:

Когда 1 марта, ну, это День рождения. Я понимаю, что мне исполняется сколько там лет: 17, 18, 19. Это обычный день рождения. Но когда я понимаю, что именно 29 февраля, у меня самой настроение намного лучше становится. Мне самой даже интересней.

В этом году девушке исполняется 18 лет. Именно 29 февраля она отмечала свой день рождения лишь 4 раза в жизни. И в канун своего 20-летия, через два года, она отпразднует его в пятый раз.

А пока Юля ждёт этой заветной даты, её друзья не плошают и готовятся уже сейчас поздравить свою подругу!

Дарья, подруга Юлии:

Несмотря на то, что у Юли в этом году нет официально дня рождения, всё равно мы как её друзья будем её поздравлять. Потому что она нам дорога. И, естественно, из-за того, что день рождения бывает всего раз в четыре года, для нас это такое нечто особенное.

Эта черноволосая красотка также появилась на свет 29 февраля. Что она думает по поводу своего дня рождения?

Ольга Кужко:

Честно сказать, я не знаю, радоваться надо или огорчаться. Потому что, с одной стороны, можно порадоваться, потому что тратиться-то не надо. А с другой стороны, наверное, огорчена, потому что у всех людей, как у людей, они празднуют. Они знают, что сегодня пришёл их день. Именно сегодня. А я вот его жду-жду. А он пришёл - и ушёл, и его как-то и нету.

Родные, близкие и друзья Оли ждут её Дня рождения не меньше, чем сама девушка.

Ольга Кужко:

Все вспоминают обо мне в это день. Все звонят, кто может – приезжает. Мои двери открыты целый день. 29 февраля, гости заходят, уходят, заходят, уходят!

Оля с оптимизмом воспринимает свою дату рождения! Впрочем, как и всё остальное в жизни!

Ольга Кужко:

Люди, могу вам сказать следующее. Не расстраивайтесь, что у вас день рождения 29 февраля! Посмотрите на меня! У меня тоже день рождения 29 февраля, и я абсолютно не расстроена!

Поскольку за 28 наступит сразу 1, Оля готова принимать поздравления с днём рождения и сегодня, и завтра, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.