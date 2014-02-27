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В БГУИР готовят кадры по 36 специальностям в области вычислительной техники, информатики, искусственного интеллекта, микроэлектроники, телекоммуникаций

27 февраля 2014 16:28
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Новости Беларуси.Тысячи инженеров, сотни кандидатов наук и десятки докторов. Это солидный послужной список Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Сегодня ВУЗУ — 50. Здесь готовят кадры по 36 специальностям в области вычислительной техники, информатики, искусственного интеллекта, микроэлектроники, телекоммуникаций и других. На факультетах и кафедрах  занимаются около 17 тысячи студентов, в том числе — из стран дальнего и ближнего зарубежья.

БГУИР сотрудничает с вузами России, Польши, Германии и других государств.        

К слову, это первый университет в стране, где приёмные экзамены уже более 20 лет проходят с использованием ЭВМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # БГУИР

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