В Минском районе открыли мемориал партизанам, спасшим 300 детей от фашистов, пускавших им кровь

Новости Беларуси. В Минском районе открыли мемориал в память о партизанах, которые спасли почти 300 белорусских детей во время Великой Отечественной. Беспрецедентную операцию провела партизанская бригада «Штурмовая». В конце 1943, рискуя жизнью, партизаны вывезли воспитанников дома-интерната «Сёмково», которых оккупанты использовали в своих опытах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В деревне Сёмково под Минском звучат молитвы. Причём, не только священников. Отдают дань памяти партизанскому подвигу не только общественные деятели, но и просто местные жители.

В годы войны полтысячи воспитанников сёмковского интерната оказались в плену у немцев. Эвакуировать их было некуда. А само здание стало практически военной лабораторией. Оккупанты брали кровь у детей для своих раненых товарищей.

Вспоминает эти бесчеловечные процедуры Нина Петровна. Тогда восьмилетняя девочка с больными ногами именно благодаря недугу осталась жива.

Нина Кабанова, бывший узник интерната «Сёмково»:

До капли забирали крови, что ребенок уже не мог слышать.

Мне сделали прививку, что я не могла ходить. Куда нибудь заползу, куда-нибудь спрячусь от немцев, чтоб кровь не брали. И у меня кровь не брали.

Из 500 воспитанников интерната в живых к началу сорок четвертого осталось 300. Отступая, фашисты хотели забрать их с собой, чтобы сжечь в концлагерях. Единственной надеждой спастись для беспризорников оставались партизаны. Только задача была практически невыполнимой. Интернат находился на оккупированной территории. А вокруг — в Заславле, Ратомке и Минске — стояли немецкие гарнизоны.

Владимир Грозов, руководитель духовно-просветительской программы «Семья. Единение. Отечество»:

По изящности, по планированию эта операция тоже не имеет равных. Потому что был наненсен целый ряд отвлекающих маневров, ударов, ложной информации. То есть настолько немцы, полицаи были запутаны. Настоящая белоруссая смекалка, которая была проявлена - беспримерный подвиг.

Готовиться к операции помогали все окрестные сёла, которые к тому времени уже вышли из-под оккупации: лошадьми, упряжками, провиантом. Шестьдесят повозок с детьми остались незамеченными. Уже позже — после спасения — беспризорников просто отдавали людям в деревнях.

Мария Фёдорова, бывшая связная партизанского отряда:

Погода тоже очень спрыяла, потому что метель была. И тогда уже по тем указанным маршрутам, которые уже разведчики подготовили (как ехать, как объезжать эти гарнизоны), потому что нужно было думать, как спасти этих детей, чтобы не попасть под обстрел немцев. От каждого отряда собрали подписи этих детей: чтоб и фамилии там, и поимённо. Вот тогда их распределили - таким образом эти дети остались у нас живы и здоровы.

Сам интернат планируют реконструировать. А это место превратится в целый дворцово-парковый комплекс «Сёмково», в котором появится и памятник в честь партизанского подвига.