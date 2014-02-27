На водоемах Беларуси за два месяца 2014 года погибли 15 человек, в том числе один ребенок

Новости Беларуси. Выход на лед становится опасным для жизни.

Так, накануне спасатели вытащили школьника из полыньи Чижовского водохранилища. Мальчик возвращался домой из школы и решил погулять по водоему. В результате — провалился под лед.

Его спасли сотрудники МЧС, и до прибытия бригады врачей оказали медицинскую помощь. Затем ребенка доставили в больницу с диагнозом общее переохлаждение.

А в Петрикове спасатели помогли добраться до берега рыбаку с переломом ноги. Мужчина поскользнулся на льду и серьезно повредил ногу. С помощью водолазов к нему была доставлена спасательная доска, на ней его вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи.

Сейчас в среднем его толщина на белорусских водоемах составляет 20 сантиметров, на некоторых и того меньше. Поэтому специалисты просят граждан в целях безопасности не выходить на лед.

По словам спасателей, в конце прошлой зимы были случаи, когда рыбаки выходили утром на середину водоема, а вечером уже не могли вернуться обратно. Поэтому специалисты просят граждан в целях безопасности не ходить по льду, а рыбачить исключительно с берега.

Отметим: на водоемах Беларуси с начала этого года уже погибли 15 человек, в том числе один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.