Как прошёл Открытый чемпионат Беларуси по парашютно-атлетическому многоборью? Пообщались с победителями
В последние выходные августа 2025 года на территории Могилевского аэроклуба проходил IX Открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютно-атлетическому многоборью. В соревновании участвовали более 50 спортсменов страны, а также гости из Российской Федерации. Сколько медалей заработали наши спортсмены и что заставляет человека, рискуя жизнью, прыгать вниз с высоты птичьего полета?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вячеслав Севницкий, инструктор парашютно-десантной подготовки Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М. Кулагина, и Кристина Кравчук, спортсменка сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как проходили соревнования? В каких видах спорта, помимо парашютного, соревновались спортсмены?
Кристина Кравчук, спортсменка сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту:
В парашютно-атлетическом многоборье есть три вида. Первое – точность приземления, бег по пересеченной местности у женщин – 1,5 километра, у мужчин – 3 километра. И плавание в бассейне вольным стилем 100 метров.
Юрий Царев, ведущий:
Вы приземлились на точность. Там есть цель?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Или в бассейн сразу?
Юрий Царев:
Вы отстегнули парашют и сразу побежали? Или есть перерывы?
Вячеслав Севницкий, инструктор парашютно-десантной подготовки Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М. Кулагина:
Перерывы предусмотрены регламентом соревнований. Как правило, в первый день – силовой вид. Например, бег или плавание, по решению судейской коллегии. В последующие дни мы совершаем прыжки с парашютом.
Юлия Самусенко:
Как вы оцениваете уровень подготовки ребят, девчат? Как справились белорусы?
Вячеслав Севницкий:
На мой взгляд субъективный, справились довольно неплохо. Судя по количеству медалей, которые заработали наши спортсмены белорусы, очень даже хорошо. Я думаю, наш тренер национальной сборной расскажет об этом поподробнее.
Ольга Бурлакова:
Какое количество медалей? Расскажите о самых ярких моментах.
Вячеслав Севницкий:
Фактически все, за исключением командного первенства, наши гости из России показали хороший результат, заняли второе место в общем зачете. В беге мужчины-россияне очень сильные. Они были в тройке призеров. Женщина – одна представительница Российской Федерации завоевала первое место в точности приземления. Все остальные – наши.
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