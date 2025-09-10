Как прошёл Открытый чемпионат Беларуси по парашютно-атлетическому многоборью? Пообщались с победителями

Юлия Самусенко, ведущая: Как проходили соревнования? В каких видах спорта, помимо парашютного, соревновались спортсмены?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вячеслав Севницкий, инструктор парашютно-десантной подготовки Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М. Кулагина, и Кристина Кравчук, спортсменка сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту.

В последние выходные августа 2025 года на территории Могилевского аэроклуба проходил IX Открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютно-атлетическому многоборью. В соревновании участвовали более 50 спортсменов страны, а также гости из Российской Федерации. Сколько медалей заработали наши спортсмены и что заставляет человека, рискуя жизнью, прыгать вниз с высоты птичьего полета?

Кристина Кравчук, спортсменка сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту:

В парашютно-атлетическом многоборье есть три вида. Первое – точность приземления, бег по пересеченной местности у женщин – 1,5 километра, у мужчин – 3 километра. И плавание в бассейне вольным стилем 100 метров.

Юрий Царев, ведущий:

Вы приземлились на точность. Там есть цель?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Или в бассейн сразу?

Юрий Царев:

Вы отстегнули парашют и сразу побежали? Или есть перерывы?