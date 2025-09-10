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Есть даже свой цех выпечки! Чем уникальна начальная школа в Слуцке, рассказала директор

10 сентября 2025 12:40
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1 сентября 2025 года в школы Минской области пошли свыше 160 тысяч юных белорусов. Для одних в этом учебном году открыли сразу три учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Самая большая в Минской области – побывали в новой школе в Фаниполе.

Есть даже свой цех выпечки! Чем уникальна начальная школа в Слуцке, рассказала директор-2

Новая образовательная точка появилась на карте Слуцка – детский сад-начальная школа. В открытии объекта принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Современное здание сочетает в себе функциональные блоки для дошкольников и учеников начальной школы. Оснащено по последним стандартам. Есть даже собственный цех выпечки, который обеспечит детей свежими и качественными продуктами.

Здание разделено на две части и укомплектовано новейшим оборудованием. Новый учебный год в этом учреждении образования встретили почти 500 юных жителей Слуцка, из них 92 – первоклассники.

Есть даже свой цех выпечки! Чем уникальна начальная школа в Слуцке, рассказала директор-4

Татьяна Хотько, директор начальной школы Слуцка:
Школа получилась настоящим дворцом знаний. В ней созданы все условия для детей – безбарьерная среда, спортивные площадки, спортивный зал. Созданы очень хорошие условия по безопасной организации учебного процесса – ведется видеонаблюдение, пропускной режим, у каждого есть карта. Даже педагоги имеют доступ только в свою локацию.

Подробности в видео.

# Влада Родовская # Школы Беларуси

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