Есть даже свой цех выпечки! Чем уникальна начальная школа в Слуцке, рассказала директор

1 сентября 2025 года в школы Минской области пошли свыше 160 тысяч юных белорусов. Для одних в этом учебном году открыли сразу три учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Новая образовательная точка появилась на карте Слуцка – детский сад-начальная школа. В открытии объекта принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Современное здание сочетает в себе функциональные блоки для дошкольников и учеников начальной школы. Оснащено по последним стандартам. Есть даже собственный цех выпечки, который обеспечит детей свежими и качественными продуктами.

Здание разделено на две части и укомплектовано новейшим оборудованием. Новый учебный год в этом учреждении образования встретили почти 500 юных жителей Слуцка, из них 92 – первоклассники.