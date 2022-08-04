Аграриям, педагогам, медикам и музыкантам вручили госнаграды во Дворце Республики

Новости Беларуси. Аграрии, педагоги, медики, музыканты. Лучшие в своем деле по поручению Президента отмечены медалями и благодарностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госнаграды вручил премьер-министр. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

В списке награжденных почти 50 человек. Ежедневно своим трудом они делают нашу страну еще краше и богаче, достигая новых результатов на полях и обеспечивая продовольственную безопасность, воспитывая молодое поколение, спасая десятки жизней, внедряя новые технологии лечения пациентов.

Леонид Комаров, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Кадинская средняя школа: В школе работаю много лет, педстаж – 48 лет. Очень люблю свою работу. А сегодня у меня очень счастливый день. Это результат труда всего нашего дружного коллектива, которому вот уже в этом году исполнится 38 лет. Важно, потому что чувствуешь заботу и внимание со стороны правительства, Президента, что твой труд замечен. И вот как итог этого труда такая высокая государственная награда.

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

Такая награда вдохновляет еще больше стараться, делать, достигать и прославлять нашу страну. Я отвечаю за творчество, поэтому творчеством, своим искусством прославлять нашу родную родину.

Глава правительства убежден, что роль каждого человека в развитии страны поистине бесценна. И главное богатство Беларуси это не золотовалютные резервы, не имущество, а люди.