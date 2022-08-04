На попадание на Олимпиаду-2028 претендуют 9 видов спорта

Девять видов спорта претендуют на попадание в программу летней Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новые дисциплины вскоре представят свои презентационные программы в Международном олимпийском комитете.

В шорт-лист входят автоспорт, крикет, каратэ, бейсбол, лакросс, брейкинг, флаг-футбол, сквош и кикбоксинг. Еще несколько видов спорта, которые выражали заинтересованность в получении олимпийского статуса, в списке претендентов отсутствуют. Это самбо, фрисби и текбол. Отметим, автоспорт последний раз появлялся на Олимпийских играх в 1900 году в Париже.