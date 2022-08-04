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На попадание на Олимпиаду-2028 претендуют 9 видов спорта

04 августа 2022 17:12
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Девять видов спорта претендуют на попадание в программу летней Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новые дисциплины вскоре представят свои презентационные программы в Международном олимпийском комитете.  

На попадание на Олимпиаду-2028 претендуют 9 видов спорта-1

В шорт-лист входят автоспорт, крикет, каратэ, бейсбол, лакросс, брейкинг, флаг-футбол, сквош и кикбоксинг. Еще несколько видов спорта, которые выражали заинтересованность в получении олимпийского статуса, в списке претендентов отсутствуют. Это самбо, фрисби и текбол. Отметим, автоспорт последний раз появлялся на Олимпийских играх в 1900 году в Париже.  

# Олимпиада 2028 # общество # Фотофакт

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