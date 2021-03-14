«В Польше же разрешено это делать, значит, и у вас в Беларуси тоже должно быть разрешено». Блогер о скандале в Бресте

В программе «Неделя» на СТВ возвращаемся к инциденту в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе.

Варшава на высылку Тимофеюка ожидаемо ответила политическим пинг-понгом, объявив персоной нон грата белорусского дипломата. Минск в ответ вручил ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Гродно. В пятницу, 12 марта, Польша выслала из страны еще двух белорусов дипломатов – консулов в Варшаве и Белостоке. И все же Минск продолжает настаивать: в Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, «банды Бурого», остается неизменной.