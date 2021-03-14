«В Польше же разрешено это делать, значит, и у вас в Беларуси тоже должно быть разрешено». Блогер о скандале в Бресте

В программе «Неделя» на СТВ возвращаемся к инциденту в брестской школе, который закончился высылкой польского консула Ежи Тимофеюка, при участии которого и прошло то самое циничное костюмированное шоу в память об убийце белорусов Ромуальде Райсе.
Варшава на высылку Тимофеюка ожидаемо ответила политическим пинг-понгом, объявив персоной нон грата белорусского дипломата. Минск в ответ вручил ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Гродно. В пятницу, 12 марта, Польша выслала из страны еще двух белорусов дипломатов – консулов в Варшаве и Белостоке. И все же Минск продолжает настаивать: в Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. Наша позиция в отношении так называемых «проклятых солдат» и, в частности, «банды Бурого», остается неизменной.
А вот взгляд со стороны. Вот так видят эту ситуацию видеоблогеры.
Дмитрий Высоцкий, блогер:
Сначала МИД Беларуси ноту протеста консулу, консулу – «пока-пока», консул петляет. А Варшава в ответочку на то, что, видите ли, вы выгоняете нашего консула, который принимал участие в мероприятии, которое по закону белорусскому считается уголовным делом, но просто его выгоняют… Польша ноту протеста, даже не так, персоной нон грата объявляет сотрудника белорусского посольства в Варшаве. И уже только после этого нашего бедного, несчастного чувака, который так уж сильно за отношения с Беларусью был, генерального консула Польши в Гродно, – короче, предлагают ему просто покинуть страну. Польша, видите ли, начала выеживаться и говорить, что, мол, вы нашего консула высылаете, хотя он в таком мероприятии принимал участие. Ну как бы у нас же в Польше разрешено это делать, значит, и у вас в Беларуси тоже должно быть разрешено. Ведь консул именно этим и должен заниматься, а вы тут, видите ли, его выгоняете. Поэтому нате вам – персоной нон грата мы объявим сотрудника посольства.
Читайте также:
Что произошло в Бресте, почему генконсула Польши высылают из Беларуси и причём тут Ромуальд Райс?
Польша перекраивает карту Европы? Подробности инцидента в брестской школе
Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Отвечает Владимир Караник