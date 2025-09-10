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В Польше прекрасно понимают, что Россия никогда не будет на них нападать – Дудчак

10 сентября 2025 16:52
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Согласно соцопросам, порядка 60 % поляков отмечают, что стали жить значительно хуже. Руководство Польши выводы не делает. Милитаристский угар, как называют это эксперты, продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше прекрасно понимают, что Россия никогда не будет на них нападать – Дудчак-2

Официальная Варшава планирует нарастить производство снарядов в пять раз, численность армии – вдвое. Вдобавок заминировать границы и прикупить более тысячи танков. А угроза в этой схеме все равно Беларусь и Россия.

Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью.

В Польше прекрасно понимают, что Россия никогда не будет на них нападать – Дудчак-4

Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:
Они говорят: угрозы от России, мы должны что-то делать, закрывать границы, проводить свои учения, развивать свой ВПК. Они прекрасно понимают, что Россия никогда не будет на них нападать. Поэтому они вольны и в сроках развития своего ВПК, и в подготовке военнослужащих – чего угодно, закрытии границ под предлогом.

Они прекрасно знают, что через польско-белорусскую границу идет немалый поток, достаточно серьезный. Да тем же украинцам, желающим покинуть «замечательный», «цветущий» концлагерь «Украина», хочется куда-нибудь уехать. И многие едут в Россию или Беларусь. 

В Беларуси, кстати, уже 200 тысяч украинцев. Спасибо Беларуси, что она принимает этих людей. Один из таких важных ручейков, через которые шли жители Украины подальше от «замечательной» власти Зеленского, от европейских ценностей. На территорию со здравым смыслом и будущим. Поэтому они гадят, как только могут. 

Польша никогда не была так близка к открытому конфликту со времён Второй мировой – Туск.

# Международная политика

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