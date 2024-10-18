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В Полоцке прошли комплексные занятия с военнообязанными добровольцами

18 октября 2024 07:30
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На Витебщине прошли комплексные занятия с военнообязанными, ранее служившими в ОМОНе и спецподразделениях внутренних войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке прошли комплексные занятия с военнообязанными добровольцами-2

В первый день участники сборов совершенствовали навыки военно-инженерной и медицинской подготовки, а также отрабатывали действия в условиях массовых беспорядков. Второй был посвящен практическим упражнениям на полигоне, включая огневую подготовку и действия при штурме позиций противника.

В Полоцке прошли комплексные занятия с военнообязанными добровольцами-4

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:
Сложно передать словами нацеленность на работу, энергию, с которой военнослужащие выполняют учебные задачи. Но в то же время очень приятно на душе, что, не дай бог, в сложную тяжелую годину есть кому подставить плечо, стать рядом вместе в один строй с нашими молодыми бойцами. Есть кому поделиться опытом, поддержать, передать свой опыт.

Как подчеркнули участники мероприятия, защита родного дома, семьи и государства – важнейшая задача военнослужащих, правоохранителей и добровольцев.

# Вооруженные силы Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Быков

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