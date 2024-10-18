Лукашенко: исследования белорусских полярников необходимо применять в реальном секторе

Исследования белорусских полярников необходимо применять в реальном секторе. Об этом накануне заявил глава государства, встречаясь с учеными и участниками 16-й антарктической экспедиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомился с разработками специалистов. Многие технологии создавались для использования непосредственно на полюсе, однако сегодня уже применяются в обиходе. Например, станции сейсмологического мониторинга работают близ БелАЭС и солигорских шахт. Анализатор газов на крупных промышленных предприятиях России и дорожных магистралях. А ведь когда-то сама идея присутствия и работы белорусов в Антарктиде казалась абсолютно дерзкой. Однако сегодня мы входим в число 30 государств, которые осваивают снежный регион.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально через неделю отправляется уже 17-я белорусская антарктическая экспедиция. Это говорит об успешности проекта, который стал таким же стратегически важным, как строительство Белорусской атомной станции, запуск космических спутников и полет в космос. Страна по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику.

Более того, мы имеем собственную научно-исследовательскую станцию «Гора Вечерняя» с полноценной инфраструктурой и современными научными лабораториями и не только. Что важно, там реализованы самые передовые технические решения. Эти решения – наши, белорусские. Мы обладаем серьезным научным и производственным потенциалом. Применяем оборудование, разработанное нами для использования в экстремальных условиях, отдельные установки являются уникальными и не имеют аналогов в мире. Надо не только их использовать, но и реализовывать. Все должно приносить деньги. Жизнь такая.

Кроме того, освоение Антарктиды наравне с достижениями в ядерной и космической отрасли являются важным инструментом международной дипломатии. Как неоднократно отмечал Президент, если бы у нас не было достижений по этим направлениям, нас бы никто не слушал. Отметим, активно исследовать белый континент белорусы начали еще в советские времена. Наши земляки зафиксировали два мировых метеорологических рекорда: самую низкую температуру воздуха на планете – минус 89,2 градуса по Цельсию и самый сильный порыв ветра – 78 метров в секунду.