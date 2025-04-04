Кандидат в президенты Польши об Украине: это не наш цирк, не наши обезьяны

Кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк заявил, что страна не обязана оказывать поддержку Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря о помощи со стороны Польши в начале СВО, Якубяк отметил, что поляки «должны гордиться таким поведением в то время». Однако теперь никакой обязанности у Польши по этому вопросу перед Украиной нет, потому что это «не наша война, не наше государство и не наши проблемы».

Ранее польские власти делали заявление, что предоставили Киеву огромное количество вооружения и военной техники, а также гуманитарной помощи. На эти цели было потрачено примерно 1,5 % ВВП страны.