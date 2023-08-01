В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы

Валентина, местная жительница:

Я тут не живу, сейчас в подвале. Тут убрала немного. Две зимы выживаем. Вторую зиму пережили. Сейчас тише, но все равно страшновато.

Может что угодно к нам прилететь. Из подвала не доставали, у нас просто бомбоубежище, нас там было очень много.

– Тут жили?

– Да.

– А сколько человек?

– Человек 20, по-моему.

– Мы жить тут не останемся.

– Уцелевшие дома есть?

– Нет. Домов нет, потому что все разбито. Наш город (Попасная) уничтожен полностью. Такое пережили, это ужас, конечно.