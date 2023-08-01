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В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы

01 августа 2023 14:01
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Валентина, местная жительница:
Я тут не живу, сейчас в подвале. Тут убрала немного. Две зимы выживаем. Вторую зиму пережили. Сейчас тише, но все равно страшновато.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы-1

Может что угодно к нам прилететь. Из подвала не доставали, у нас просто бомбоубежище, нас там было очень много.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы-4

– Тут жили?
– Да.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы-7

– А сколько человек?
– Человек 20, по-моему.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы-10

– Мы жить тут не останемся.
– Уцелевшие дома есть?
– Нет. Домов нет, потому что все разбито. Наш город (Попасная) уничтожен полностью. Такое пережили, это ужас, конечно.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы-13

– Спасибо.
– Спасибо-то много, родину любите.

«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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