«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины

Заходили в город Попасная, именно эти первые улицы были освобождены. Плотность огня по этим улицам со стороны украинствующих нацистов была настолько сильной – сами можете наблюдать, что осталось от домов. Бомбили по каждому дому.

– Много людей осталось?

– По нашему району 64 человека. А вообще Попасная – 300 с чем-то, около 400. 10 детей. За это время насмотрелся на всю эту войну, что уже тошно. Ребята-военные, которые тут проезжают, всегда помогают, продукты привозят. Бензин попросишь – дадут. Насчет этого – нормально.

Тут приют был. Это соседняя квартира, вот прям рядышком.