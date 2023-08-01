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«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины

01 августа 2023 13:58
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Заходили в город Попасная, именно эти первые улицы были освобождены. Плотность огня по этим улицам со стороны украинствующих нацистов была настолько сильной – сами можете наблюдать, что осталось от домов. Бомбили по каждому дому.

«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины-1

– Много людей осталось?
– По нашему району 64 человека. А вообще Попасная – 300 с чем-то, около 400. 10 детей. За это время насмотрелся на всю эту войну, что уже тошно. Ребята-военные, которые тут проезжают, всегда помогают, продукты привозят. Бензин попросишь – дадут. Насчет этого – нормально.

«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины-4

Тут приют был. Это соседняя квартира, вот прям рядышком.

«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины-7

– А вы местные? Родились тут?
– Да. Все время проживаем, никуда не прятались. Вам даже не надо ходить, изнутри снимать. Снимайте все отсюда.

В подвале было 20 человек. Жительница полностью разрушенного города в ЛНР рассказала, как пережила страшные обстрелы – читайте далее.

# Международная политика # Людмила Гладкая # Фотофакт

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