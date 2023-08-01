«Бомбили по каждому дому». Откровения жителей Попасной, где остались только руины

Заходили в город Попасная, именно эти первые улицы были освобождены. Плотность огня по этим улицам со стороны украинствующих нацистов была настолько сильной – сами можете наблюдать, что осталось от домов. Бомбили по каждому дому.
Заходили в город Попасная, именно эти первые улицы были освобождены. Плотность огня по этим улицам со стороны украинствующих нацистов была настолько сильной – сами можете наблюдать, что осталось от домов. Бомбили по каждому дому.
– Много людей осталось?
– По нашему району 64 человека. А вообще Попасная – 300 с чем-то, около 400. 10 детей. За это время насмотрелся на всю эту войну, что уже тошно. Ребята-военные, которые тут проезжают, всегда помогают, продукты привозят. Бензин попросишь – дадут. Насчет этого – нормально.
Тут приют был. Это соседняя квартира, вот прям рядышком.
– А вы местные? Родились тут?
– Да. Все время проживаем, никуда не прятались. Вам даже не надо ходить, изнутри снимать. Снимайте все отсюда.
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