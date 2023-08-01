Ведёт хозяйство в деревне и блог в соцсетях. Посмотрели, как живёт девушка-блогер в Столбцовском районе

В Столбцовском районе в деревне Околово проживает блогер, который рассказывает о прелестях сельской жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Екатерина Разбицкова снимала видеоролики про свой быт и стала популярной – на ее блог подписано более 15 тысяч человек. Как совмещать социальные сети и доение коров, а также находить время на ведение большого хозяйства? За ответами в гости к ней направилась наш корреспондент Влада Родовская.

Деревня Околово. Столбцовский район. Встретила нашу съемочную группу Екатерина Разбицкова не одна – в окружении животных. Это любовь с детства. Время выгула коров в поле закончилось, пора идти домой. Екатерина, можно сказать, городская, но с детства все свободное время проводила в деревушке. Приезжала на лето к родственникам. Тогда и влюбилась в этот колоритный быт. Бесповоротно и окончательно. И вот мечта сбылась – теперь у нее большое хозяйство и дом.

Влада Родовская, корреспондент:

Коровы, овечки, козы и даже козлята – хозяйство у Екатерины действительно большое. У каждого животного двухразовое питание, а также нужен постоянный уход. А еще забота, внимание и любовь.

Домашних животных не пересчитать на руках. Их много, они разные. Поэтому каждому свое питание. У Екатерины два высших образования, одно из них ветеринарное. Отсюда и глубокие познания. В том числе и по питанию. Есть определенный рацион.