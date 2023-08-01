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Делегация из Таджикистана прибыла на II Игры стран СНГ. Как их встретили?

01 августа 2023 13:40
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Новости Беларуси. Первую делегацию II Игр стран СНГ встретила Минская область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делегация из Таджикистана прибыла на II Игры стран СНГ. Как их встретили?-1

Команду Республики Таджикистан хлебосольно приняли в Солигорске. Гостей приветствовали с традиционным караваем и песней. Здесь же, в столице шахтеров, сборная будет и жить. Всего на II Играх стран СНГ свое мастерство покажут более 100 таджикских спортсменов.

Делегация из Таджикистана прибыла на II Игры стран СНГ. Как их встретили?-4

Равшан Хайдаров, старший тренер команды Таджикистана по греко-римской борьбе:
Мы не ожидали, конечно, что так красиво, уютно нас встретят, примут. Очень большое спасибо, мы очень рады. Мы надеемся, что на этих соревнованиях мы завоюем хорошие медали и хорошие впечатления у нас будут от Республики Беларусь.

Делегация из Таджикистана прибыла на II Игры стран СНГ. Как их встретили?-7

Сейчас у спортсменов есть время для тренировок. Первые соревнования пройдут в субботу, 5 августа, в спортивном комплексе «Шахтер». А 2 августа в Минской области встречают представителей Туркменистана.

# Игры стран СНГ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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