Делегация из Таджикистана прибыла на II Игры стран СНГ. Как их встретили?

Новости Беларуси. Первую делегацию II Игр стран СНГ встретила Минская область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Команду Республики Таджикистан хлебосольно приняли в Солигорске. Гостей приветствовали с традиционным караваем и песней. Здесь же, в столице шахтеров, сборная будет и жить. Всего на II Играх стран СНГ свое мастерство покажут более 100 таджикских спортсменов.

Равшан Хайдаров, старший тренер команды Таджикистана по греко-римской борьбе:

Мы не ожидали, конечно, что так красиво, уютно нас встретят, примут. Очень большое спасибо, мы очень рады. Мы надеемся, что на этих соревнованиях мы завоюем хорошие медали и хорошие впечатления у нас будут от Республики Беларусь.