Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации
Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей интернет-ресурсов и форумов. На неделе был определен порядок прохождения этой самой идентификации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий
Процедура бесхитростная: хочешь написать комментарий, будь добр зарегистрируйся на сайте, оставь номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения, который нужно ввести в обозначенное поле. Казалось бы: нет ничего более правильного и простого. Ответственность наряду с правами. Читая комментарии, которые до 1 декабря оставляли пользователи под новостями о введении идентификации, можно еще раз убедиться в правильности принятого решения.
Подробнее об этой и других поправках в закон о СМИ мы решили поговорить с первым заместителем министра информации Павлом Лёгким.
«Министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане»
Юлия Огнева, СТВ:
Павел Николаевич, добрый вечер. Тема для разговора у нас серьезная: со вчерашнего дня вступили в силу поправки в закон о СМИ. И, наверное, самое главное, что вызвало такую бурю эмоций – это идентификация пользователей. Скажите, действительно ли это буря, или это нам как работникам средств массовой информации так кажется?
Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Я думаю, что это в первую очередь коснулось, конечно, профессионального сообщества. Потому что общество – это большой слоеный пирог. Понятно, в нем есть множество социальных групп. Я не думаю, что подавляющее большинство белорусского общества озабочено этой тематикой. Тем не менее, достаточно значительная часть, значительная социальная группа отреагировала на это.
Юлия Огнева:
А как все-таки эта норма будет работать на практике?
Павел Лёгкий:
Я думаю, что тут каких-то великих революций, конечно, не произойдет. Потому что большинство наших интернет-ресурсов так или иначе используют идентификацию.
Для тех, кто выбрал SMS-идентификацию, все достаточно понятно и просто. В том случае, если выяснится, что человек использовал иную симку, или этого человека на самом деле не существует, в случае возникновения конфликтной ситуации мы как министерство отошлем требование владельцу интернет-ресурса, в котором будет содержаться настойчивое предложение прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом. Собственно говоря и все.
Для тех, кто выберет иные формы идентификации (допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты) немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ.
Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане.
Павел Лёгкий: мы такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства
Юлия Огнева:
Правильно ли я понимаю: то есть никто специально не будет выискивать этих нарушителей? Будет работать, скажем так, заявительный принцип.
Павел Лёгкий:
Мы, во всяком случае, такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства. Но поверьте: сейчас сложилась такая ситуация в информационном пространстве, что нам вполне достаточно тех сигналов, которые поступают в том числе от наших граждан. Прежде всего, от наших граждан.
Юлия Огнева:
Давайте, наверное, уже отойдем от этого нововведения к другим. Телевидение. Безусловно, волнует вопрос национального телевизионного контента.
Павел Лёгкий:
Мы исходим из того, что нам надо активнее вкладываться в развитие собственного национального не только телеконтента. Собственно говоря, нашего информационного пространства, нашего контента. Безусловно, в первую очередь телевидения.
30 % – это норма, которая должна заработать для тех, кто уже работает на белорусском медиарынке. Но тот, кто захочет с завтрашнего дня прийти на наш рынок и работать здесь, как принято говорить, с изменением формы и содержания (то есть зарабатывать на рекламе, допустим, или создавать свое собственное СМИ), должен понимать, что уже практически с момента запуска он должен обеспечить эту норму.
Что такое «сетевой ресурс» и какие выгоды дает добровольная регистрация интернет-порталов
Юлия Огнева:
Еще одно нововведение – добровольная регистрация интернет-порталов. Скажите, зачем?
Павел Лёгкий:
Сетевых ресурсов, если быть точнее. Терминологически правильнее так.
Юлия Огнева:
Это уже после регистрации будет называться «сетевой ресурс»?
Павел Лёгкий:
Конечно. «На правах средства массовой информации» – что это дает? Собственно говоря, те, кто регистрируется как сетевое СМИ – это 40 базовых величин и пакет документов тот же, который существует для обычных печатных СМИ. Здесь все одинаково: и сроки рассмотрения, и пакет документов, и стоимость вхождения на рынок.
Эти СМИ, когда они станут средствами массовой информации, будут точно такими же СМИ, как печатные, электронные и так далее. То есть их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию. Те мероприятия, куда они не попадали раньше. Получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях в госорганах, на массовых мероприятиях к ним не будет возникать вопросов.
Юлия Огнева:
Уже есть первые зарегистрированные?
Павел Лёгкий:
Есть.
Юлия Огнева:
Много ли?
Павел Лёгкий:
Первые обращения есть. Я лучше назову этот ресурс тогда, когда он получит регистрацию. Но есть, конечно.
Было очень много звонков. Каждый день шли десятки звонков от интернет-ресурсов, которые пытались выяснить все нюансы.
Какие нововведения ждать от Мининформа в ближайшее время?
Юлия Огнева:
О нововведениях: чего нам еще ждать в ближайшее время?
Павел Лёгкий:
Хотите инсайд?
Юлия Огнева:
Да.
Павел Лёгкий:
Смотрите: у нас есть такой чудесный сектор, как OTT-сервисы, IPTV, спутниковое вещание (я имею в виду телевизионное в первую очередь, конечно, спутниковое вещание) – здесь нам надо поработать. Я имею в виду, прежде всего, выстраивание неких правил игры на этом рынке. Есть у нас сектор радиовещания. Здесь тоже есть определенные проблемы, здесь нам надо защищать национальный в первую очередь интерес.
Есть большие вопросы к функционированию рынка рекламы в информационной среде. Он должен быть прозрачным, справедливым. Это измерения, которые у нас ведутся. Это еще целый ряд вопросов, которые связаны с тем, чтобы здесь выстроить не просто цивилизованный, прозрачный и справедливый рынок, но и международнопризнаваемый рынок рекламы в информационном пространстве.