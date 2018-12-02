Идентификация пользователей и другие поправки в закон о СМИ. Интервью с первым заместителем министра информации

Новости Беларуси. 1 декабря вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой информации». Пожалуй, самая обсуждаемая норма – идентификация пользователей интернет-ресурсов и форумов. На неделе был определен порядок прохождения этой самой идентификации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий Процедура бесхитростная: хочешь написать комментарий, будь добр зарегистрируйся на сайте, оставь номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения, который нужно ввести в обозначенное поле. Казалось бы: нет ничего более правильного и простого. Ответственность наряду с правами. Читая комментарии, которые до 1 декабря оставляли пользователи под новостями о введении идентификации, можно еще раз убедиться в правильности принятого решения.

Подробнее об этой и других поправках в закон о СМИ мы решили поговорить с первым заместителем министра информации Павлом Лёгким. «Министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане» Юлия Огнева, СТВ:

Павел Николаевич, добрый вечер. Тема для разговора у нас серьезная: со вчерашнего дня вступили в силу поправки в закон о СМИ. И, наверное, самое главное, что вызвало такую бурю эмоций – это идентификация пользователей. Скажите, действительно ли это буря, или это нам как работникам средств массовой информации так кажется?

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Я думаю, что это в первую очередь коснулось, конечно, профессионального сообщества. Потому что общество – это большой слоеный пирог. Понятно, в нем есть множество социальных групп. Я не думаю, что подавляющее большинство белорусского общества озабочено этой тематикой. Тем не менее, достаточно значительная часть, значительная социальная группа отреагировала на это.

Юлия Огнева:

А как все-таки эта норма будет работать на практике? Павел Лёгкий:

Я думаю, что тут каких-то великих революций, конечно, не произойдет. Потому что большинство наших интернет-ресурсов так или иначе используют идентификацию. Для тех, кто выбрал SMS-идентификацию, все достаточно понятно и просто. В том случае, если выяснится, что человек использовал иную симку, или этого человека на самом деле не существует, в случае возникновения конфликтной ситуации мы как министерство отошлем требование владельцу интернет-ресурса, в котором будет содержаться настойчивое предложение прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом. Собственно говоря и все.

Для тех, кто выберет иные формы идентификации (допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты) немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ. Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане. Павел Лёгкий: мы такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства

Юлия Огнева:

Правильно ли я понимаю: то есть никто специально не будет выискивать этих нарушителей? Будет работать, скажем так, заявительный принцип. Павел Лёгкий:

Мы, во всяком случае, такую задачу перед собой не ставим – мониторить форумы на предмет нарушения законодательства. Но поверьте: сейчас сложилась такая ситуация в информационном пространстве, что нам вполне достаточно тех сигналов, которые поступают в том числе от наших граждан. Прежде всего, от наших граждан. Юлия Огнева:

Давайте, наверное, уже отойдем от этого нововведения к другим. Телевидение. Безусловно, волнует вопрос национального телевизионного контента.

Павел Лёгкий:

Мы исходим из того, что нам надо активнее вкладываться в развитие собственного национального не только телеконтента. Собственно говоря, нашего информационного пространства, нашего контента. Безусловно, в первую очередь телевидения. 30 % – это норма, которая должна заработать для тех, кто уже работает на белорусском медиарынке. Но тот, кто захочет с завтрашнего дня прийти на наш рынок и работать здесь, как принято говорить, с изменением формы и содержания (то есть зарабатывать на рекламе, допустим, или создавать свое собственное СМИ), должен понимать, что уже практически с момента запуска он должен обеспечить эту норму. Что такое «сетевой ресурс» и какие выгоды дает добровольная регистрация интернет-порталов Юлия Огнева:

Еще одно нововведение – добровольная регистрация интернет-порталов. Скажите, зачем?

Павел Лёгкий:

Сетевых ресурсов, если быть точнее. Терминологически правильнее так. Юлия Огнева:

Это уже после регистрации будет называться «сетевой ресурс»? Павел Лёгкий:

Конечно. «На правах средства массовой информации» – что это дает? Собственно говоря, те, кто регистрируется как сетевое СМИ – это 40 базовых величин и пакет документов тот же, который существует для обычных печатных СМИ. Здесь все одинаково: и сроки рассмотрения, и пакет документов, и стоимость вхождения на рынок.

Эти СМИ, когда они станут средствами массовой информации, будут точно такими же СМИ, как печатные, электронные и так далее. То есть их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию. Те мероприятия, куда они не попадали раньше. Получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях в госорганах, на массовых мероприятиях к ним не будет возникать вопросов. Юлия Огнева:

Уже есть первые зарегистрированные? Павел Лёгкий:

Есть. Юлия Огнева:

Много ли?

Павел Лёгкий:

Первые обращения есть. Я лучше назову этот ресурс тогда, когда он получит регистрацию. Но есть, конечно. Было очень много звонков. Каждый день шли десятки звонков от интернет-ресурсов, которые пытались выяснить все нюансы. Какие нововведения ждать от Мининформа в ближайшее время? Юлия Огнева:

О нововведениях: чего нам еще ждать в ближайшее время? Павел Лёгкий:

Хотите инсайд?