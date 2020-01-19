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В МЧС подвели итоги работы за 2019-й год

19 января 2020 11:43
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Новости Беларуси. В Беларуси в 2019-м зафиксировали минимальное количество погибших на пожарах. Всего жертвой огня стал 491 человек. Это меньше чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС подвели итоги работы за 2019-й год-1

Это результат профилактической работы. Сотрудники МЧС постоянно совершенствуют методы спасения на пожарах, а также техническое оснащение. Новейшие образцы создаются совместно с Академией наук.

В МЧС подвели итоги работы за 2019-й год-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы постоянно работаем по разработке и совершенствованию нашей техники. Я вам скажу, что на базе нашего МАЗа мы уже разработали цистерны тяжелого типа и среднего класса. И они подтверждают свою высокую готовность. Может, по каким-то параметрам и уступают, но в целом по характеристикам очень высокого класса. И практически мы переходим полностью на вооружение отечественного производства.

В МЧС подвели итоги работы за 2019-й год-7

Более чем за 20 лет сотрудники ведомства спасли около 150 тысяч жизней.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Фотофакт

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