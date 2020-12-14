Гололёд и туман. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 14 декабря в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается туман.
Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 14 декабря в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается туман.
Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Местами будет гололед, а на отдельных участках дорог гололедица.