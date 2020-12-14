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Гололёд и туман. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

14 декабря 2020 10:48
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 14 декабря в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается туман.  

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Гололёд и туман. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Местами будет гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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