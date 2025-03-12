В Пинске открыли крытые теннисные корты

Подарок для столицы белорусского Полесья. Спорткомплекс с крытыми теннисными кортами открылся в Пинске. Для воспитанников детско-юношеской спортивной школы этот день точно войдет в историю. В 2019 году тренеры и родители обращались к Президенту, чтобы раз и навсегда решить вопрос с зимними тренировками. Проводить их было попросту негде. В городе работали только корты под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о строительстве было принято в тот же год. Местные власти даже подготовили площадку и залили фундамент. Но сперва из-за пандемии, а позже и санкций западные партнеры отказались доставлять купол для манежа. На то, чтобы спроектировать и создать сложную конструкцию, белорусским производителям потребовалось время. И сегодня в распоряжении 90 воспитанников детско-юношеской спортивной школы – четыре крытых корта, тренажерный зал и воркаут-площадка. От Белорусской федерации тенниса в подарок – спортинвентарь.

Ульяна Харитонович, воспитанница детско-юношеской спортивной школы №2 Пинска: У тебя будет больше тренировок, больше возможностей. Ты можешь играть два часа один, а там два часа ты мог играть не один. То есть ты играл и менялся. А тут ты можешь играть один и будет целых два часа времени.

Сергей Рутенко, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская федерация тенниса»:

Пинская школа – одна из лучших в стране, но она была всегда волей судьбы обделена инфраструктурой. Все это понимали, что необходимо это сделать. Следующий у нас на очереди Бобруйск, у нас большая проблема в Витебской области тоже. Именно инфраструктуру нужно обновлять и добавлять, потому что спрос, желание как у населения, так и у детей есть заниматься. Наша обязанность – всячески помочь нашим людям и дать возможность заниматься теннисом.

Отметим, теннис в Пинске любят не только дети, но и взрослые. На постоянной основе в городе проводятся любительские турниры среди разных возрастов.